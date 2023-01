Ratifican 4 meses para Camacho y éste pide perdón para los jueces

“En este caso no existe una fundamentación, un razonamiento lógico, una atribución de tiempo, lugar y espacio en la resolución de medidas cautelares. Entonces, ¿cuál es el agravio? Que el imputado no sepa de qué defenderse”, dijo Camacho.

En la audiencia, se observó al gobernador Camacho fumando un cigarrillo electrónico, y con un crucifijo en la mano derecha. En algunos momentos, estuvo sonriente.

En el momento de su intervención, la autoridad, cuando comenzó hablar del fraude electoral, identificado por la Organización de Estados Americanos, fue interrumpido de manera abrupta. Y cuando continuó con su alocución pidió a Dios que perdone a sus jugadores, porque “no saben lo que hacen”.

“Lamentablemente todos los puntos que he anotado no me los van a tomar en cuenta porque son en mi defensa. (...) Dios la bendiga (vocal) y perdone a quienes realmente no saben lo que hacen”, enfatizó.

En pasados días, el senador de Creemos Erik Morón publicó unas fotos en la que se ve un mural en honor al gobernador Camacho , en el cual se lee la siguiente frase: “Camacho es símbolo de la democracia en Bolivia”.