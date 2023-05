La recaudadora del ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, que develó las coimas millonarias que cobraba la exautoridad, denunció que recibe “amenazas de muerte” y sospecha que se trata de gente allegada a Santos.

“No querían que hable con nadie todavía porque me han amenazado”, señaló la recaudadora a Página Siete. La mujer se encuentra con problemas de nervios y miedo tras hacer pública la denuncia.

“No (me encuentro) bien, he tomado unas pastillas porque estaba muy nerviosa”, detalló.

La recaudara denunció al exministro Santos por corrupción, debido a que esta autoridad, a través de funcionarios, cobraba comisiones elevadas a empresas que se adjudicaban obras en el Ministerio de Medio Ambiente; estimó que la exautoridad recaudó más de 20 millones de bolivianos. Detalló que con esos recursos el exministro sospechosamente compró al menos 30 inmuebles en Pando y en Beni y los puso a nombre de sus sobrinos y de su cuñado, además destinaba los recursos a construcciones y refacciones.

Relató que se encuentra en una situación complicada, tanto ella como sus hijos, por las amenazas que vino recibiendo, pero no podía callar más la corrupción y la ambición del exministro Santos.

Acotó que una vez hizo pública la denuncia seguía recibiendo amenazas. Detalló que una hora antes del contacto con este medio, recibió una llamada de intimidación.

“Sucedió hace como una hora, no recuerdo bien la hora, me llamaron, pero no exactamente para amenazarme (...) He tenido que salir con mis hijos”, relató.

La mujer, en entrevista con DTV, también remarcó que recibió tres amenazas de muerte de números anónimos tras tener diferencias con el exministro por estos hechos irregulares. Sospecha que las amenazas vienen de gente del exministro Santos porque solo con él tiene problemas.

Me dicen “que me cuide porque me van a matar, entre ocasiones me llamaron por número restringido para amenazarme”, refirió.

Asimismo, indicó que el pasado lunes una persona que trabaja con el ahora exministro se contactó con ella para ofrecerle llegar a un acuerdo por su silencio. Dijo que se le ofreció salir del país y recibiría “200 mil dólares”. Agregó que la misma persona vino a buscarla hasta Santa Cruz con 50 mil dólares en mano para frenar todo este caso.

La recaudadora señaló que en esos momentos el ministro Santos estaba muy preocupado y asustado, porque ya estaba saliendo el nombre de Rosa Viviana B. involucrada en este caso, además estaba viendo la forma de sacar del país a su sobrino Jhonny Alexander S.S.

El jueves, Rosa Viviana B. fue aprehendida, luego la misma suerte tuvo Jhonny Alexander S.S., quien fue sorprendido intentado huir, según la Fiscalía. ambos fueron procesados por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, en las próximas horas se definirá su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares.

El viernes, el ministro Santos presentó su renuncia irrevocable al cargo y hoy el Gobierno hizo conocer que se aceptó la misma. El caso está en investigación y la Procuraduría General del Estado anunció que será parte del proceso contra la exautoridad.