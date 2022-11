Rector Cuéllar sobre el paro: No podemos ser ciegos, es momento de convocar a reunión

Ante el paro indefinido que los cruceños acatan para pedir censo en 2023 y que en esta jornada cumple su día 26, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, manifestó este miércoles que tampoco se puede ser “ciego” y que es momento de convocar a todas las instituciones que aglutina el Comité Interinstitucional para analizar el “costo-beneficio” de las medidas que se acatan.

“Vamos a seguir acatando lo que se ha definido el Comité Interinstitucional, pero tampoco podemos ser ciegos, es el momento de repente de hacer un análisis objetivo de costo-beneficio. Creo que hasta el momento han sido más lo beneficios y ahora lo que se tiene que ver es cuál es el costo de seguir adelante”, manifestó Cuéllar, ante la consulta sobre si se continuará con el paro indefinido.

No obstante aclaró que la disposición de levantar o no las medidas de presión no es competencia de la universidad, que es una de las instituciones aglutinadas por el comité, sino que la deben hacer todos los actores que la conforman.

“Hay que ser objetivos, no hay que tenerle miedo a nadie y creo que es el momento también de hacer una reunión seria y objetiva en el pleno del comité. Nosotros somos una institución que formamos parte de ese comité, pero creo que es momento de convocar a todos los actores con carácter de urgencia y tomar una decisión”, insistió.