Además, informó sobre el trabajo que realizará el Observatorio Político Nacional sobre la relación de la población civil y el Estado. Indicó que no se puede desconocer que hay una crisis social y de Estado, por lo que se requiere definir una nueva visión de país.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, manifestó que es necesario construir un nuevo modelo de Estado, lo que no significa dividir al país; en ese sentido, señaló que el separatismo sólo está en la mente de los funcionarios y autoridades del oficialismo.

Sobre el tema, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Eber Rojas, manifestó su preocupación sobre las presuntas “pretensiones de divisiones” de parte de los cívicos cruceños.

“Ahora buscan pretexto de federalismo, no se entiende cuál será su pretensión, deberían decir de frente, hay que hablar con la verdad, cuál es el objetivo (...) primero el censo, luego el federalismo, después van a decir la media luna. Estamos preocupados, no estamos conformes con lo que declaran ellos, tampoco estamos nosotros con pretensiones de divisiones”, dijo Rojas.

Dijo que el federalismo no cambiará a Bolivia, porque el país ya es un Estado Plurinacional. “No podemos hablar de que el federalismo va a cambiar Bolivia, qué va a cambiar Bolivia, Bolivia ya está reconocida, está hecha sobre la Constitución o las constituyentes y no podemos eso marginarlo, no podemos borrar con el codo”, acotó.