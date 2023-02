El empresario y asambleísta de la alianza Creemos Zvonko Matkovic fue reelegido ayer como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz. Desde el MAS denuncian que la acción fue ilegal al adelantar en 82 días la elección del presidente de esa instancia.

“En cumplimiento al reglamento interno de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz hemos llevado adelante esta elección, se ha presentado una plancha única que ha sido avalada y aprobada por la mayoría de los asambleístas presentes y esta directiva tomará posesión, como dice el reglamento, el 3 de mayo”, señaló Matkovic, reelegido para la gestión 2023-2024, al final de la sesión extraordinaria.

En la elección, Matkovic obtuvo 17 votos y hubo 10 abstenciones, sobre un total de 27 asambleístas presentes en la sesión.

Desde el MAS

Los legisladores del MAS calificaron de “arbitraria e ilegal” la reelección de Matkovic.

“Se ha cometido una ilegalidad, esta convocatoria (de elección de directiva) es ilegal y arbitraria con más de 82 días de antelación a la fecha de posesión de la nueva directiva”, denunció la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Raquel Valencia. El partido oficialista no tomó parte de “la ilegal elección”, según Valencia y tampoco participaron de ninguna plancha para asumir la directiva.

Matkovic rechazó que se haya cometido una ilegalidad. “Se dio fiel cumplimiento al reglamento, que establece que una directiva tiene vigencia de un año calendario, además en las dos anteriores gestiones siempre se hicieron antes las elecciones”, puntualizó en su defensa.

La reelección de Matkovic ocurrió dos días después de que el asambleísta y jefe de la bancada indígena Roberto Urañavi denunció en Santa Cruz que el MAS pretendía revocar a dos representantes indígenas en la ALD para incorporar a asambleístas oficialistas y de esa forma allanar el camino para controlar el hemiciclo e impulsar un revocatorio contra el gobernador Luis Fernando Camacho, quien guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Denuncia de indígenas

En los días precedentes, representantes de cuatro pueblos indígenas fueron hasta el Tribunal Departamental Electoral para exigir respeto a la estructura orgánica de los indígenas y rechazaron la intromisión política partidaria del Gobierno.

Matkovic no dio ayer mayores explicaciones a su anticipada reelección, aunque se conoció que se debió a que algunos de sus aliados indígenas corrían el riesgo de ser llevados a un revocatorio impulsado por el MAS.

En puertas de la decisión que tomará una sala plena, que el jueves 16 definirá si el gobernador Camacho será reemplazado o no, Creemos tomó el mando nuevamente de la ALD.

“Al MAS no le bastó con secuestrar al gobernador Camacho, no le basta con tenerlo encerrado en una cárcel de máximas seguridad como Chonchocoro, sino que ahora lo quieren remover del cargo judicialmente. Lamentablemente de la misma manera abusiva que estamos incumpliendo funciones y no existe ningún argumento que pueda sostener esa denuncia”, aseguró Matkovic ayer.