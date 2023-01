Reforma: Comisión de Postulaciones seleccionará candidatos a magistrados

En 2011 y 2017 los bolivianos acudieron a las urnas para elegir, por voto popular, a los magistrados de los tribunales de justicia. Ambos procesos buscaban reformas a un sistema judicial en crisis que exigía cambios tras denuncias de corrupción y parcialización, pero el objetivo no fue logrado porque la Asamblea Legislativa, en la que el MAS tenía dos tercios de votos, preseleccionaba a los candidatos.

Por ahora, al menos existe consenso en sentido de que el sistema actual ha empeorado la crisis. “El mecanismo de voto popular ha sido fallido. Han sido dos elecciones en el país que tenían la mejor intención constituyente de elegir magistrados vía popular que no han generado los cambios estructurales en la justicia. Contrariamente, se ha profundizado su crisis porque los que han llegado a la magistratura lo hicieron por su vínculo y cercanía al poder político. Los fallos que emiten son el mejor reflejo de ello”, opina el constitucionalista Israel Quino.

El diputado oficialista Héctor Arce reconoce que la función y/o labor de los jueces es cuestionada y criticada, pero dice que no por ello es necesario modificar la CPE como pretenden los juristas.

“El procedimiento de selección ya está establecido. Considero que es un show mediático que intenta deslegitimar a la justicia. Entiendo que hay problemas con la administración de la justicia; pero es a destiempo, no van a cumplir con los plazos establecidos en la Constitución. Es una distracción para hacer ver que la justicia está parcializada, ése es el objetivo con la recolección de firmas. El pueblo elige a sus autoridades y así lo hará a través de su voto. Intentar hacer una reforma judicial para elegir a los magistrados, desde mi percepción, es a destiempo”, afirma.

Orías rebate esa postura indicando que “la elección no es meritocrática y donde le dan (mayor) puntaje es en la entrevista. Entonces, ponen mayor puntaje no siempre a los mejores postulantes, mientras que a los buenos los aplazan y los sacan de la competencia. Al final, no es una elección abierta donde los ciudadanos votan por el candidato que quieran, sino que tienen que optar por uno de los tres que la Comisión preselecciona”.

