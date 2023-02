“Hemos presentado la impugnación, documentada y con todos los argumentos legales. Pero con el corazón en la mano vamos a respetar lo que decida la junta (electoral). No vamos a accionar ningún otro mecanismo a pesar que la ley nos lo permite”, expresó Vargas, quien aseguró que no se presentará para el cargo de segundo vicepresidente, pese a estar habilitado, según la Red Uno.

“Nunca dije que quería ser segundo vicepresidente, no me presentaré al juego de ellos. No soy candidato y no presentaré ningún papel”, acotó en su declaración.

Por su parte, el expresidente cívico Herland Vaca Díez consideró que las elecciones del Comité pro Santa Cruz deberían ser postergadas para poder dar credibilidad.

“Santa Cruz merece algo mejor. Las ambiciones y preocupaciones de ellos no es lo que le interesa al pueblo, y creo que ninguno de nosotros va a estar de acuerdo con los candidatos que hay ahora”, expresó Vaca Díez.

No obstante, en un comunicado, los expresidentes del Comité pro Santa Cruz expresaron este martes, cerca al mediodía, su “conformidad” sobre la decisión de la Junta Electoral, en el caso del proceso eleccionario 2023-2025, como se lee a continuación en el documento.