Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm), asumió este martes la vocería oficial del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Entre sus primeras actividades anunciadas esta la marcha de la Uagrm para este viernes y una reunión departamental para la próxima semana.

“Agradecer el respaldo que se me ha dado, si bien es cierto, esta convocatoria tenía mucha expectativa, porque está a la expectativa de la población y el rector (Vicente Cuellar) siempre ha dado una muestra de grandeza y ahora en la unidad de todos, me han permitido que to tome la vocería”, señaló Vargas.

Junto a Vargas estará Jorge Santisteba como coordinador del Comité. Comprometió un trabajo en equipo, tomando en cuenta a todos los participantes.