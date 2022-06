Reino Unido, Foro de Madrid y Suiza, preocupados por Añez

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido, el Foro de Madrid y la Cancillería de Suiza se sumaron ayer a las observaciones al proceso penal que enfrenta la expresidenta Jeanine Añez por el caso del supuesto golpe de Estado que denuncia el Gobierno.

Los pronunciamientos fueron publicados después de la presentación del relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, quien entregó su informe sobre la situación de la independencia judicial en el mundo, documento en el que se refiere al caso de Bolivia y en particular al de la expresidenta Añez, en el cual reafirma su “derecho a un juicio justo”.

“Tomamos nota del reciente veredicto de un tribunal boliviano respecto a la expresidenta Jeanine Añez, entre otros acusados, de su condena a 10 años de prisión, de la emisión del veredicto completo y de la declaración de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia”, se lee en la declaración emitida por la representación de Reino Unido.

En su pronunciamiento, ese Gobierno indicó que comparte las sospechas procedimentales señaladas por la Oacnudh respecto a la forma en que se condujo el juicio contra Añez.

Coincidió también con las preocupaciones planteadas por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados sobre la posible intervención política en el proceso penal.

“Acogemos el compromiso continuo de la Oacnudh con la agenda de derechos humanos en Bolivia, al igual que su declaración sobre la necesidad de una amplia reforma del sistema de justicia en Bolivia. Alentamos al Gobierno boliviano a encarar de buena fe una reforma judicial sustancial”, dice el documento.

Suiza —a través de su Cancillería— informó que tuvo conocimiento del análisis de la Oacnudh en cuanto a la sentencia contra Añez del 10 de junio.

“Compartimos las observaciones del #OACDH e instamos a Bolivia a respetar sus obligaciones, también internacionales, en materia de debido proceso”, se lee en el tuit que fue compartido por el director de la División Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Mirko Giulietti.

Foro de Madrid

Los diputados Víctor González y Victoria Eugenia Villarroel, del Foro de Madrid, se dirigieron la mañana del martes hasta el penal de Miraflores, en La Paz, para ver la situación que atraviesa la expresidenta Añez. Sin embargo, los parlamentarios no lograron ingresar al penal porque fueron impedidos por la Policía.

Ante esta situación, los legisladores cuestionaron la falta de independencia en el sistema judicial boliviano. “Si no hay separación de poderes, si no hay una justicia independiente, no existe la democracia”, dijo González, al referirse a los procesos que enfrenta la exmandataria.

Desde las rejas de una celda, la exmandataria saludó a la comitiva. Carolina Ribera, hija de Añez, se presentó en el penal y agradeció a los diputados por seguir el caso de su madre.

Los diputados del Foro de Madrid dieron lectura a un pronunciamiento en el que exigieron al gobierno de Luis Arce la liberación de Añez, con el argumento de que en 2019 no hubo un golpe de Estado, sino una transición constitucional.

Cuestionaron la injerencia política en la justicia y pidieron la liberación de la expresidenta, porque consideran que cumple una reclusión injusta.

“Ha sido juzgada injustamente, su sentencia es una sentencia política. Como todos han podido escuchar de Evo Morales reunido con sus camaradas”, aseveró González, en alusión a las declaraciones que hizo el expresidente Morales, quien reveló que en una reunión con el presidente Arce y la cúpula del MAS definieron que Añez sea procesada en la vía ordinaria.

Los parlamentarios recordaron que Añez fue la garante de la democracia en Bolivia al asumir la transición en 2019 frente al entonces mandatario Morales, quien no tuvo la “valentía” de quedarse en el país durante los días de conflicto político-social.

Asimismo destacaron el rol de Añez para asumir el gobierno de transición y luego convocar a elecciones, frente a otras autoridades que terminaron fuera del país o asiladas en residencias de delegaciones diplomáticas.

“El Foro de Madrid promoverá el caso de Jeanine Añez en instancias internacionales hasta lograr la liberación de la expresidenta”, añade el comunicado.