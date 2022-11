Reinstalan mesa técnica en Beni y cuestionan demora de la fecha del censo

“Nos han demostrado que no es técnico porque no quieren escuchar a las diferentes posiciones. Solamente quieren imponer el 2024, es una decisión política. Está en las manos del presidente darle solución a este conflicto y evitar que la gente se siga sacrificando”, dijo Calvo.

Por otro lado, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, remarcó que ya son 18 días de paro cívico indefinido por la realización de la consulta en 2023. Por lo que pidió a los cívicos cruceños “no sentirse derrotados” porque la lucha “va a tener una victoria”.

“No nos podemos asombrar, me he podido dar cuenta que el gobierno no tiene esa voluntad. Ya vamos 18 días y no podemos abandonar ni sentirnos derrotados, el poder de nuestra gente está en las calles, se están sumando los departamentos por la exigencia del censo, esta lucha va a tener una victoria”, dijo Camacho.