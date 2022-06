Renovadores defienden las escuelas de líderes y bandos del MAS se investigan

Los denominados “renovadores” salieron en defensa de las escuelas de formación de líderes que impulsa la Vicepresidencia, luego de la arremetida en su contra. Entre tanto, la pugna interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) subió un peldaño más, debido a que desde el bando de los evistas y de los choquehuanquistas sostuvieron que se investigan sobre presuntos delitos.

La cúpula del MAS, que es presidida por Evo Morales, emitió una resolución el miércoles en la que dispone la aprobación y respaldo de “la formación de líderes antiimperialistas, anticapitalistas, antipatriarcal y anticolonialistas llevados adelante por la Escuela de Formación Política, para la ideologización de los principios establecidos en el estatuto del MAS-IPSP”.

La Vicepresidencia impulsa 10 escuelas de líderes y desde ese despacho anunciaron que abrirán centros en provincias.

Marco Fernández, presidente departamental del MAS, salió en defensa de las escuelas de formación de líderes que impulsa la Vicepresidencia. Añadió que esos centros son para impulsar liderazgo de jóvenes, y citó que uno de sus objetivos es que no ocurra lo que pasó en 2019, cuando después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia hubo carencia de liderazgos.

“A la cabeza del Álvaro García Linera también se hacía formación política. Ahora, en esta gestión, también se hace una formación política para tener la ideología clara”, sostuvo.

Carlos Nina, líder de Generación Choquehuanca, indicó que en un momento dado emergió “Los Sub-40”, que era un centro de formación que iba estar a cargo de un exministro. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. “En la gestión de Morales había ‘Los Sub-40’. Morales no lo aprobó, puesto que no quería que haya nuevos líderes en el MAS. Ellos (los evistas) no quieren nuevos liderazgos”, añadió.

Rodolfo Machaca, alto dirigente del MAS, señaló que en el ampliado del miércoles se aprobó que haya sólo una escuela de formación, por lo cual el resto debería cerrarse. A su vez, cuestionó que Choquehuanca use recursos del Estado para impulsar su imagen y una nueva estructura partidaria.

“Nosotros sólo tenemos una escuela de formación que está a la cabeza de la Dirección Nacional del MAS. Teniendo esta resolución, (las escuelas) deberían adecuarse y las que no están autorizadas deben cerrarse. No puede ser que se aprovechen otros personajes de los recursos del pueblo para proyectarse y generar otro partido”, enfatizó el dirigente.

Investigación y denuncia

El diputado oficialista Rolando Cuéllar manifestó que investiga al vicepresidente del MAS, Gerardo García, para confirmar si encubrió a una persona implicada en narcotráfico. Adelantó que cuando sea corroborada la información, interpondrán una denuncia.

“Estamos investigando vínculo con el narcotráfico (...). No sólo hubo protección (al narcotráfico) en 2017; los documentos señalan que García avala a este narcotraficante. Vamos a pasar estos documentos al Ministerio de Gobierno para que con celeridad se investiguen los vínculos de García”, afirmó Cuéllar

En respuesta, el dirigente cruceño Reynaldo Ezequiel aseveró: “Nosotros también lo estamos investigando (a Cuéllar), por enriquecimiento ilícito (...). También estamos investigando a su señora esposa”.

“El señor (Cuéllar) antes no tenía ni 20 centavos ni para el pasaje del micro, ahora resulta que tiene fortunas, quintas y demás (...). Tiene que demostrar de dónde está sacando tanta plata, siendo suplente y ese (sueldo) no le da (para que tenga esas propiedades)”, señaló Ezequiel, según un reporte de Gigavisión.