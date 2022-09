Renovadores: El informe dio revés a “Evo candidato”

Parlamentarios de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) piden reabrir el caso Rózsa. Por otra parte, el ala renovadora de ese partido señala que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anula la posibilidad de que Evo Morales pueda ser candidato del MAS en las elecciones de 2025.

El reciente informe de fondo la CIDH, en torno al caso Terrorismo, generó un nuevo impasse entre evistas y renovadores, con respecto a la figura de Morales y su futuro electoral.

El jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe, solicitó que sea reabierto el caso para procesar a los responsables. Apuntó a Zvonko Matkovic, actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, quien fue procesado en el caso.

“Arturo Murillo los ha liberado (a los responsables), lo que corresponde es que nuestro ministro de Gobierno nuevamente interponga el proceso y si no lo hace él, este diputado lo hará (...). El 2009 hubo intento de separatismo, de querer dividir la patria”, sostuvo.

El diputado masista Ángelo Céspedes manifestó que el informe de la CIDH no es vinculante y que el proceso aún no concluyó en las instancias internacionales. Por ello, pidió reabrir el caso Rózsa, para que sean procesados quienes en 2009 pretendían separar al país.

“Los que hoy quieren aparecer como santitos, fueron absueltos en el gobierno de facto. (...) Los delitos de traición a la patria y separatismo no prescriben. Pedimos al Ministerio de Justicia que ese caso sea abierto y sean procesadas estas personas”, sostuvo en reporte de Gigavisión.

En contraposición, el legislador oficialista Rolando Cuéllar reiteró que no pondrán las manos al fuego por Morales en el caso Rózsa. Aseveró que el informe de la CIDH anula la posibilidad de que el expresidente pueda ser candidato del MAS en los comicios del 2025.

“Esta es nueva gestión, nosotros no nos vamos a quemar por el señor Evo Morales (...). Creo que con este informe de la CIDH el señor Evo Morales ya tiene muerte política y no puede ser candidato a nada, que no pierdan su tiempo (los evistas)”, aseveró el legislador.

La directora de la Autoridad de la Madre Tierra, Angélica Ponce, indicó que se debe abrir una investigación, tanto para los de “la derecha” como para las exautoridades que estuvieron en 2009 a cargo del gobierno. Sostuvo que el informe de la comisión interamericana le da “muerte civil” al exjefe de Estado.

“Pedimos a la justicia que inicie una investigación tanto para la derecha como para los que estaban de gobierno el 2009 (...). No estaría bien que Evo Morales postule (a los comicios del 2025), en sí yo creo que (el informe de la CIDH) es una muerte civil para su persona y debe declinar su candidatura”, enfatizó la autoridad.

Ponce dio a conocer que las organizaciones harán una evaluación del informe del organismo internacional sobre el caso Rózsa. Aseveró que anteriormente ya hubo recomendaciones de que no es recomendable que Morales vuelva a ser candidato en 2025.