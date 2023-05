Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial Jorge Richter respondió a García aludiendo la forma en cómo ganó Arce las últimas Elecciones. “Al presidente Arce lo eligió el país con el 55%, no lo eligió una persona, hay que saber valorar la democracia (...). No corresponde apropiarse, tener un sentido de propiedad de una persona, en este caso del primer mandatario”, manifestó para quien las aseveraciones de García no contribuyen a la democracia.

Miguel Angel Parra, nuevo dirigente de los multiculturales de Cochabamba, fustigó a García. “Él no puede atribuirse hablar por todos, él ya no es intercultural, ya no tiene la legalidad porque han pasado 10 años y no llama a congreso”, enfatizó.

Dejan a Arce que tome decisiones

El diputado Daniel Rojas, del ala evista, respaldó las decisiones de la dirección nacional del MAS y las palabras de García, pero además dejó en manos de Arce decidir el futuro de algunos funcionarios evistas que trabajan en el actual Gobierno.

“Esto del alejamiento es por los constantes casos de corrupción, aparte el Órgano Ejecutivo no coordina ninguna acción con la parte política de dirección nacional, ellos se creen los sabelotodo, entonces que sigan nomás su camino”, precisó Rojas.