Reportan enfrentamientos en el Plan 3.000 y policías gasifican para dispersar a los movilizados

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, lamentó los hechos de violencia que ocurren en el Plan 3.000 y responsabilizó a los grupos de choque del MAS por este y otros hechos que se registraron en Santa cruz.

“El país entero está viendo estas imágenes de algo que está sucediendo en el plan 3.000, imágenes que no quisiéremos ver”, señaló Bazán en el programa Que no me pierda de la Red Uno.

Cuestionó a los legisladores del MAS por impedir que en esta jornada se dé curso al tratamiento del proyecto de ley del censo, a fin de pacificar el país.

Por su parte, el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, responsabilizó a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) por generar los hechos de violencia en el departamento de Santa Cruz.

“No existe un enfrentamiento en el Plan 3.000, lo que existe es un ataque de delincuentes de la UJC que están siendo financiados por sectores empresariales y están buscando desestabilizar este Gobierno”, apuntó Jáuregui.

Dijo que el paro cívico está generando consecuencias económicas para las familias que viven del trabajo diario.