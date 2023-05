El representante dijo que se debe presumir la inocencia de una persona hasta que no se demuestre lo contrario y que, aunque esté sindicado por un delito cualquiera, se tiene que respetar la etapa de investigación.

“Creo que el hermano Santos es un nuevo líder en esta coyuntura, pero no faltan personas que quieren opacar su liderazgo. Y ahí lo vamos a decir que el señor (Leopoldo) Chui siempre ha estado generando conflictos desde que el gobernador ha sido electo como autoridad, hemos visto en varias declaraciones en medios de comunicación haciendo ofensas indirectas, ya dando sentencia sobre una supuesta denuncia de una exfuncionaria”, dijo Chura, citado por Radio Fedecomin.

“En este caso, veo que el señor Chui aprovecha esto para salir como líder político, lamentablemente él ya está desgastado. Esperemos que avancen las investigaciones, porque se está mellando el honor de una autoridad, cuando se hace una denuncia, para la que se tiene que tener pruebas.

La anterior semana, una exfuncionaria denunció a Quispe por presunta agresión sexual. La queja fue presentada en primera instancia en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, y luego el caso fue activado en la Fiscalía Departamental de La Paz.

“Obligatorio, a la fuerza, a golpes. (...) Era feo, horrible, porque él (Quispe) me obligaba a tener relaciones, incluso en su despacho. Me decía: ‘ven, yo soy aquí el que manda, yo soy el jefe’. Me obligaba a tener relaciones sexuales en su despacho”, declaró la exfuncionaria en contacto con la prensa.