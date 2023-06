Autoridades del gobierno de Luis Arce Catacora respondieron a las acusaciones y cuestionamientos que hizo el expresidente y líder del MAS, Evo Morales. El ministro de Justicia, Iván Lima, desafió al expresidente a ir a los tribunales para demostrar si son ciertas las denuncias que realiza. Por su lado, el vocero presidencial Jorge Richter dijo que el presidente Arce no entrará al debate donde “hay demasiada palabrería y poco razonamiento y análisis”.

Ambas autoridades señalaron que el Gobierno prioriza la gestión del Estado y no ingresará a un debate con intercambio de adjetivos, chismes y rumores.

“Lamento que un líder de la talla de Evo Morales, con toda la construcción histórica que ha hecho para el país, tenga que manifestarse y hacer política en base al rumor. Lo voy a esperar siempre con el mayor de los gustos en cualquier tribunal de justicia, cuando tenga la verdad o tenga alguna prueba de las afirmaciones que realiza”, apuntó Lima en respuesta a las acusaciones que hizo el exmandatario en su contra.

El ministro señaló que las acusaciones que hace Morales son “afirmaciones erradas y falsas” que no tienen sustento en la realidad, porque están en base a chismes y rumores. Dijo que incluso podría iniciarle una acción legal por difamación y calumnias, pero no lo hará porque no es propio de una sociedad democrática.

Lima señaló que el líder del MAS no dice la verdad, por lo que le pidió reflexionar sobre las acusaciones que lanza sin pruebas.

“Si considera que el ministro de Justicia está cometiendo los delitos de los que permanentemente me denuncia, acudir a los tribunales. Lo contario va a ser una afirmación y un conocimiento de la opinión pública, no va a pasar de un rumor no va a pasar de un chisme”, remarcó.

El ministro desafió al líder del MAS a presentar pruebas y una denuncia penal en su contra, de lo contrario dijo que Morales seguirá victimizándose y propagando ofensas y mentiras sin sustento. La autoridad hizo esa referencia luego de que en reiteradas oportunidades fue apuntado de incurrir en hechos irregulares en contrataciones, manipulación de la justicia, injerencia en las elecciones judiciales, entre otros.

Además, señaló que el actual Gobierno está dedicado a la gestión y no tiene tiempo para estar respondiendo afirmaciones que carecen de seriedad.

El vocero presidencial Jorge Richter coincidió en indicar que el presidente Luis Arce ha elegido el camino de la gestión del Estado, para la reconstrucción de la economía y fortalecer las capacidades productivas de nuestro país, y no responderá a los ataques porque no puede “malgastar el tiempo en debates estériles”.

“Un Presidente no puede estar en las idas y vueltas públicas y a través de los medios de comunicación de lo que significaría ahí un debate donde hay demasiada palabrería y poco razonamiento y análisis. Entonces el Presidente se avoca a lo que corresponde, corresponde administrar el Estado, garantizar de que vamos a tener resuelto el tema económico”, señaló Richter en entrevista con la red DTV, ante la consulta sobre si desde el Gobierno se responderá a los ataques lanzados por Evo Morales y cómo ve el vocero esa situación.

Dijo que el mandatario está dedicado a la tarea que le encomendó la población para resolver el tema de la economía, la situación sanitaria y otros, y deberá rendir cuentas de su trabajo en noviembre de 2025.