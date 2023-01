Retrato de Evo en Perú: “Es un peligro” y “prefiero a Linera”

Perú prohibió el ingreso de Evo Morales a su territorio por “intervenir” en los asuntos de política interna de ese país. Además, un congresista presentó una denuncia penal en su contra. ¿Pero cuál es la percepción de políticos peruanos del expresidente de Bolivia? Unos lo ven como “un peligro”. Otros consideran que “Álvaro García Linera es mejor”.

“Prefiero leer o escuchar a Álvaro García, que es muy distinto a Evo Morales”, distinguió Flavio Cruz Mamani, del izquierdista Perú Libre. “Esa suerte de persecución, de hostigamiento que Evo sufre en Perú, sólo lo hace crecer”, resaltó el legislador puneño, quien atendió a Página Siete durante la denominada “toma de Lima”.

Con el ritmo de la marinera, como sonido de fondo, Cruz reforzó: “Les dije a los amigos periodistas, en Lima, que (a Morales) lo están convirtiendo en una suerte de líder latinoamericano, pero no. Para mí es sólo un expresidente que tuvo su buena época”.

Cruz es de Puno, una región aymara fronteriza con Bolivia. Esa ciudad se convirtió en el epicentro de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo.

“Nos acusan de tener injerencia de Evo Morales, no es mi caso. Más lo conocemos a través de sus discursos políticos, pero más allá, no. El discurso de García Linera es más ideológico, va más al fondo de los problemas”, resaltó Cruz, quien como parlamentario pidió tener una charla con el exvicepresidente de Bolivia. “Hablamos con la embajada, pero no se pudo”. Evo, quien fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, tuvo una presencia activa en la política peruana desde que Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el 7 de diciembre del año pasado.

“Evo Morales es un peligro para cualquier país. Quiere hacer divisiones internas”, denunció Jorge Montoya, del partido ultraderechista Renovación Popular. La primera semana de este mes, él presentó una denuncia penal contra el orureño ante la Fiscalía de Perú por haber cometido el presunto delito de atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad atentado contra la integridad nacional, previsto y penado en el artículo 325 del Código Penal de ese país.

“Quiere dividir Perú. Está de acuerdo en la separación de los departamentos del sur para hacer una república diferente, eso es atentar contra la seguridad del país”, identificó Montoya, a este medio. El político, empresario y almirante retirado peruano, explicó que “nosotros hemos cumplido con hacer la denuncia que corresponde. Aquí hay división de poderes. El Ministerio Público está iniciando las investigaciones y de ahí, si hay mérito, preparará al proceso judicial”.

Desde la caída de Castillo, el líder boliviano expresó su apoyo a las protestas, en especial a las que se producen en Puno. “Una persona que busca el enfrentamiento permanente y enfrenta a las clases, no busca la unión, no hace división de las personas. Allá, todos son bolivianos y acá todos somos peruanos. En Perú tenemos todas las razas y nos consideramos peruanos”, destacó el legislador de 71 años.

La nueva presidenta de Perú, Boluarte, pidió a Morales dejar de “intervenir” en los asuntos internos del país.

Las autoridades del vecino país también consideraron que Morales pretende dividir su territorio, promoviendo la creación de Runasur, una región andina que supuestamente incluiría parte del sur andino peruano con Bolivia.

“El único separatismo en Perú es causado por el racismo, la exclusión y discriminación de los grupos de poder de Lima contra su propio pueblo. En el fondo, la derecha no acepta que los indígenas, los vilipendiados por su color de piel, apellido o lugar de origen lleguen al poder”, argumentó Evo en su cuenta de Twitter.

Rechazo

El año pasado, el Parlamento peruano, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata. “Rechazamos la presencia de Morales porque se mete con la política interna del país, la rechazamos y por eso hicimos una denuncia penal. Pedimos que se le prohíba el ingreso al país; él estuvo participando en manifestaciones públicas en Perú y eso no es admisible de un ciudadano extranjero”, insistió Montoya.

La prohibición del ingreso del expresidente boliviano a Perú era reclamada desde el Congreso, que respalda la gestión de Boluarte.

El 15 de enero, Morales compartió el documento del recurso de habeas corpus que presentó para volver a Perú.

El jurista Ronald Atencio Sotomayor, exabogado del expresidente Castillo, solicitó declarar la nulidad de la medida, que rige desde el 6 de enero pasado, según un comunicado del Ministerio del Interior (Mininter).

“Insurrección”

El 18 de diciembre de 2022, el exjefe de Estado de Bolivia advirtió que en Perú se venía una insurrección. “Saben, hermanos y hermanas, lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación cierre del Congreso, nuevas elecciones, no. Ésta es una insurrección del pueblo peruano contra ese Estado colonial”, expresó desde Puno.

Paralelamente, la Fiscalía de Perú admitió la denuncia en contra del expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), interpuesta por el congresista Montoya, quien entregó a Página Siete el documento que sustenta su reclamo.

El memorial detalla que se incluirá en este proceso a otros “que resulten responsables”.

“En la investigación se van a ver las vinculaciones que tuvieran otras personas, en estas acciones secesionistas, para poder involucrarlos también en la investigación”, explicó.

Durante el gobierno de Castillo (2021-2022), Morales tuvo una activa presencia en regiones del sur de ese país, con el objetivo de incentivar, según su versión, la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.

“Yo no recibo bien los discursos de Evo Morales porque soy orgullosamente peruano, puneño”, disipó Cruz, de 54 años. Para el izquierdista, en Lima se tiene una visión distinta y “exagerada” del nacido en Orinoca.

“Como en Lima no conocen nuestra realidad (del sur), lo ven de otra manera. Ellos consideran que Evo Morales tiene esa visión separatista, que está asociado con el tema de salida al mar boliviano. Yo no lo veo así. Con el respeto que se merece Bolivia, como puneño, como peruano, no le entraría a ese juego”.

Durante más de un mes de protestas antigubernamentales, en Perú murieron más de 50 personas, entre los que se cuentan civiles y un policía, en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, mientras que siete personas perdieron la vida “por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de carreteras, según los datos de la Defensoría del Pueblo peruana.

Morales reaccionó ante las trágicas cifras. “La oligarquía peruana miente para tratar de justificar la masacre de nuestros hermanos. Pretende estigmatizar la wiphala, pero ignora que es un símbolo milenario de unidad, dignidad y libertad. En vez de inventar supuestas ‘invasiones’, paren los asesinatos y las represiones”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Injerencia

“Hay mucha gente que simpatiza con él en el lado aymara, pero en el lado quechua no percibo su presencia. Estando en Puno, nunca percibí la injerencia de Evo”, explicó Cruz.

En cambio, Montoya mostró una posición opuesta: “Es una persona que se disfraza de líder político, pero tiene otros intereses. También se disfraza de líder indígena”. Para Cruz, “hay una injerencia más bien histórica entre los dos países. Nosotros tenemos una injerencia de La Paz y El Alto. Ustedes tienen injerencia de Yunguyo, Desaguadero, hasta Ilave, salvo la festividad de La Candelaria, en la que muchos peruanos traen bandas bolivianas y ropa boliviana para la festividad. La relación es cultural que viene de hace muchísimos años y no es desde que apareció Evo Morales”, afirmó.