Revelaciones sobre 2019 activan una batalla interna en el MAS

Las recientes revelaciones sobre las reuniones de diálogo y pacificación de 2019 activaron una batalla interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Todo ello se da en el marco de la reanudación de la toma de declaraciones en el marco del caso Golpe I.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga reveló, el miércoles, los chats que sostuvo con Adriana Salvatierra y Susana Rivero, representantes del MAS en las reuniones de diálogo y pacificación del 11 y 12 de noviembre de 2019, en la UCB. En un documento que difundió tras presentarse ante la Fiscalía, Quiroga contó que las delegadas de ese partido, si bien preferían a otro legislador opositor, no objetaron que Jeanine Añez asuma la Presidencia.

Luego de aquello, la exdiputada Lidia Patty, quien es denunciante en el caso Golpe I, acusó de traición a Salvatierra y Rivero, por sentarse a la mesa de diálogo con líderes opositores, por lo que consideró que deben ser procesadas.

Rivero aseguró ayer que en 2019 cumplió su deber constitucional, y que como mujer de leyes está lista para asumir defensa en cualquier foro. “Venga Patty, para mí el aguayo y el tipoy son cuestiones de honor”, expresó.

Gabriela Montaño, exministra, sobre los dichos de Patty aseguró ese mismo día lo siguiente: “Las declaraciones de mi excolega Lidia Patty me espantan, no sólo porque Susana Rivero y Adriana Salvatierra pusieron y ponen el pecho a las balas en los más duros momentos, sino porque cuando tuvimos que defenderla de una agresión física en la ALP, no dudamos ni un minuto”.

Ayer Patty rechazó las palabras de Montaño y aseguró que los que no han vivido el “golpe de Estado” en carne propia, siempre criticarán. “A mí lo que la Gabriela Montaño me dice, me responde, yo no le tengo miedo. Tal vez he sido antes sumisa de ella, pero ahora no”, manifestó.

Luego, la exdiputada del MAS advirtió, a los que llamó “ellos”, que no le saquen la lengua, porque puede hablar. “No nos van a manejar ellos nunca más, sus gestiones de ellos ya se acabaron, Tienen que estar donde están. Más bien que ellos estén calladitos. Que no me saquen la lengua, puedo hablar muchas cosas”, manifestó Patty, según un reporte de ANF.

El jueves, Omar Aguilar, exsenador del MAS, sostuvo que Salvatierra les comentó que el expresidente Evo Morales tenía conocimiento de todo lo que acontecía en las reuniones del 11 y 12 de noviembre, y que Salvatierra les contó que todos sus actos, desde su renuncia hasta los avances en las reuniones de la UCB, los coordinaba con Morales.

“Conversamos con Adriana, ella nos dijo que todos sus actos, incluida su renuncia, los coordinaba con Evo Morales, coordinaba los avances de las reuniones en la Universidad Católica”, aseveró Aguilar.

Dos legisladores evistas salieron en defensa del exmandatario y llamaron “traidor” a Aguilar. Le acusaron, además, de haber negociado con el gobierno de transición y de ser resentido porque no consiguió la nominación para ser candidato para las subnacionales de 2021.

“En el MAS, nosotros hemos sindicado como traidor, porque después del golpe de Estado, de que ha asumido la señora Jeanine Añez por la fuerza, ellos constantemente se han reunido y han negociado, incluso con el entonces ministro de facto Arturo Murillo”, aseguró el diputado Gualberto Arispe, jefe de bancada del partido oficialista.

Por su parte, el diputado Héctor Arce, del MAS, manifestó que Aguilar “actúa con frustración política” y se ensañó con Morales. Según el legislador, Aguilar viajó, sin éxito, hasta Argentina, donde estaba exiliado Morales, “a rogarle al hermano Evo Morales para que sea candidato a alcalde de Sucre, incluso le pidió ser concejal”.