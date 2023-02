A horas de que se cumpla el plazo para que el presidente Luis Arce dicte una amnistía a los presos políticos en el país y ante el riesgo de se plantee su revocatorio, el Gobierno y diputados del MAS rechazaron el “perdonazo” a ese grupo de detenidos. Activistas y abogados sostienen que enero 57 personas fueron arrestadas y el número global subió a más de 240.

“Manifestar de manera clara y firme: no habrá ninguna amnistía, no habrá impunidad, que es lo que se busca en el fondo (los cívicos) con estas acciones, con este discurso, con estas declaraciones que usted (Rómulo Calvo) ha realizado. No hay presos políticos y eso tiene que quedar claro; quienes han cometido delitos tienen que responder ante la justicia”, aseguró este jueves la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

El miércoles, el aún presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, recordó que este sábado se cumple el plazo de un mes que dio el cabildo nacional del 25 de enero a Arce para que amnistíe a los presos políticos en Bolivia, caso contrario ratificó que activarán el proceso revocatorio al Mandatario.