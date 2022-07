Reyes Villa: “Ahora, tras una encuesta, otra vez comienza la persecución política”

Tras reactivarse los procesos en su contra, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, denunció ayer que se instrumentaliza el poder judicial con juicios de hace 14 años.

El viernes debía presentarse a un juicio oral por el caso Lacma - Santiváñez, pero la autoridad explicó que no fue notificada.

“Yo no fui notificado para nada, hoy no tengo nada. No se lleva el debido proceso. Hace más de 15 años gozaba caso de corte, no pudo ir por la vía ordinaria. Entonces, ya tengo inclusive una visibilidad de la CIDH. Ahora, tras una encuesta, otra vez comienza la persecución política. Lamento mucho esta situación por una simple encuesta que yo no la he buscado. Estamos haciendo gestión, déjennos trabajar”, urgió Reyes Villa.

La Gobernación de Cochabamba confirmó este proceso e indicó que el ahora Alcalde tiene cinco procesos paralizados.

“Se han suspendido o paralizado cinco procesos contra Manfred Reyes Villa, pero no es el único acusado, hay varios coacusados. Entonces, este proceso al ser paralizado sólo respecto a Reyes Villa, ha continuado con los otros coacusados”, explicó a la Red Uno la secretaria jurídica de la Gobernación, Patricia Sánchez.

Al referirse a la reactivación de estos cinco procesos, el burgomaestre aseguró que buscan destituirlo y perjudicarlo.

“Cuántos audios (hay) tratando de sacar a Manfred de la Alcaldía a como dé lugar. Les preocupa que esté trabajando por el desarrollo de Cochabamba. Seguiré en esta dinámica, no nos van a llevar a politizar la institución municipal”, recalcó.