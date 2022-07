Reyes Villa: “Entre o no entre a la cárcel, la cosa es tratar de inhabilitar a Manfred”

Manfred Reyes Villa es por quinta vez alcalde de Cochabamba, luego de haber permanecido asilado en Estados Unidos durante 10 años. Regresó con un discurso concertador, tal es así que no se sube a la ola opositora que confronta con el MAS. Pero, paradojas de la política, ahora es uno de los políticos más enjuiciados por el oficialismo. Enfrenta 15 procesos penales por sus gestiones pasadas y él atribuye ese hecho a que una encuesta publicada este mes en Página Siete lo sitúa como el opositor mejor posicionado para competir con el MAS en las elecciones de 2025.

La semana que concluye estuvo en La Paz y este medio aprovechó para hablar con él sobre esos juicios, sobre sus planes para 2025, sobre el censo y sobre la expresidenta Jeanine Añez, de quien describe un acto que él considera de deslealtad.

¿Cuál es la posición que trae a la reunión del censo?

Nosotros pensamos que el censo debe servir para las elecciones del 2025 para saber cuántos habitantes están en la edad de votar, porque muchas veces se ha denunciado que se ha inflado el padrón electoral. No es como una elección que en una semana o en un mes se pueda saber el resultado. El año que se llevó a cabo el censo han tardado dos años en dar los resultados. Entonces, yo creo que deberíamos calcular el tiempo que tarde en lograr los resultados para llegar al 2025 con un censo totalmente definido. Hay zonas que pueden estar en desacuerdo con el censo porque tienen bastante expulsión de gente que migra a Santa Cruz o Cochabamba, entonces se puede aprovechar para lograr un fondo de compensación e inclusive un pacto que ayude en compensación de representación parlamentaria en cada departamento.

¿Eso quiere decir que debería realizarse el 2023?

Claro, tiene que realizarse el 2023, viendo que alcance hasta 2025, cuando sean las elecciones con un censo nuevo.

¿Usted cree que Cochabamba saldrá ganando con el censo, es decir, ha crecido más que otras regiones?

Yo le aseguro que todas las poblaciones han crecido, y que todas van a salir ganando.

Pero la torta para repartir es la misma.

Yo diría que más que quién gana o quién pierde, creo que el tema es lograr un censo para planificar. Obviamente la distribución per cápita es importante, pero sobre todo para procesos electorales es bien importante que sepamos exactamente cuánta población hay en edad de votar.

¿Cuál cree que es el objetivo del gobierno para haber postergado el censo hasta el 2024?

Yo no le veo que haya ninguna dificultad para poder corregir todo lo técnico. El ejecutivo del INE decía que está todo listo para noviembre.

¿Cuántos juicios le han iniciado o le han reactivado últimamente?

Han debido ser unos 15. En tres ya me he presentado, he salido totalmente absuelto. Me citaron, en uno de ellos estuve tres días sentado, completamente absuelto porque los juicios no tienen ni pies ni cabeza. Le doy el ejemplo de una empresa que se llama Setefor, de la que la Gobernación había sido parte del directorio. El que representaba (a la Gobernación) en ese directorio me decía que las reuniones son en las noches y que no podía asistir, entonces decidió renunciar y por eso juicio a Manfred. O juicios de gestiones anteriores, como el puente de Sacambaya, que yo no lo adjudiqué, cuando llegué estaba mal el proyecto. O juicios como la represa Quecoma, que estaba mal emplazada, pero yo no la emplacé, estaba en plena construcción. Temas administrativos que los penalizan, pero si realmente hubiera daño económico y lo quisieran recuperar, debería ser por la vía civil, penalizan todo por tratar de perjudicar a una autoridad.

¿A qué atribuye usted esta arremetida judicial del MAS?

A Página Siete, porque ha salido una encuesta que dice que Manfred y Arce... Uhh, al día siguiente la arremetida total. Pero, no estoy en campaña, no soy candidato a nada, yo soy simplemente un alcalde que está trabajando por Cochabamba, cumpliendo la misión que me han encomendado los cochabambinos.

¿Usted tiene intención de armar un proyecto nacional para el 2025?

Yo le mentiría si le diría estoy armando algo, no estoy armando nada, lo que a mí me interesa es hacer gestión, trabajar por mi Llajta, luego retirarme y vivir en paz y tranquilidad en la Llajta.

Entonces ¿no le importará que el MAS siga en el poder?

La verdad es que falta todavía mucho para anticiparse. Hoy mismo estamos viendo una división entre ellos y más allá de que nos digan que se están uniendo, que se reúnen, cuando te peleas políticamente no es fácil darse la mano, ellos tienen divisiones profundas, no sé qué irá a pasar.

¿Usted se siente un perseguido político?

Claro, soy un perseguido político. Yo vengo aquí a La Paz y, no exagero, cinco motocicletas y cinco vehículos me persiguen por todo lado. En Cochabamba, con drones, anoche (la noche del martes), por ejemplo, estaban en mi casa dos camionetas con placas de La Paz. Voy a Santa Cruz ni qué decir. La anterior vez lo agarramos a uno de ellos y le dije por qué me persigues, se ha identificado como de Inteligencia de la Policía, me dijo que si le quitamos su celular le iban a botar, le hemos devuelto su celular. He dicho, no me voy a dedicar a hacer política, me voy a dedicar a hacer gestión y eso es lo que estoy haciendo.