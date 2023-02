Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, manifestó que si su madre no fue presidenta como señalan desde el Ejecutivo, entonces no hay Gobierno y Jorge Richter no es vocero presidencial.

“Si mi madre no fue presidente, no hubo supuesto golpe, no hubo ley de convocatoria a elecciones, no hubo elecciones y hoy no hay gobierno. Richter no es vocero”, expresó Ribera en sus redes sociales.

La hija de la exmandataria agregó que el vocero presidencial vive en el “multiverso plurinacional”, porque las declaraciones que emiten son de “replay”.

Pese a las pugnas internas del Movimiento Al Socialismo, el gobierno de Luis Arce continúa sus acciones para reforzar la narrativa del supuesto golpe de Estado. A inició de febrero, la Procuraduría pidió que los miembros de la Conferencia Episcopal declaren en el caso golpe I.