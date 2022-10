Ribera encara al embajador Arce y le dice que su madre purga una “sentencia política”

“Usted sabe (que mi madre) tiene una detención y una sentencia política. (...) La justicia llega, la justicia internacional llega”, le dijoal embajador, quien no respondió nada. El momento fue registrado en un video.

La semana pasada se realizó la junta del organismo internacional. La hija de la exmandataria participó en dos foros ciudadanos del evento. A su vez sostuvo reuniones con la primera vicepresidenta del Congreso peruano, Martha Moyano, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Arce, como representante de Bolivia ante el organismo, participó en las sesiones de la asamblea junto al vicecanciller, Freddy Mamani.

En contacto con Página Siete, Ribera dijo que en el evento de la OEA no tuvo la oportunidad de encontrarse con Arce, pero sí pudo coincidir en el avión de retorno al país.

“En la Asamblea de la OEA no pude encontrar a Arce, para decirle que cumpla con los tratados internacionales y deje libre a mi madre, que no existió el supuesto golpe de Estado, sino un fraude electoral, incluso el informe de Estados Unidos que él solicitó dijo que hubo fraude. Pero sí me lo encontré en el avión, y le dije que mi madre tiene una sentencia política y que la ayude como ayuda a su jefe Evo Morales”, complementó.