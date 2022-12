El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó este sábado que con el debate que proponen ciertos grupos políticos de Santa Cruz, sobre revisar la relación en ese departamento con el Estado, lo que se pretende es tapar la “derrota del comiteísmo” cruceño, que en 36 días de paro no logró su objetivo de que el censo se realice en 2023, y que, además, los hechos violentos, las cuatro muertes y pérdidas económicas queden en la impunidad.

“Ahora van a intentar de que no debatamos, de que no analicemos, que no pidamos cuentas sobre los 36 días. Tan rápido hay que quitar el tema de los 36 días, porque ni si quiera quieren ver los famosos 21 días del 2019, han quedado debajo de los 36 días, estos 36 días se sobreponen como una lucha perdida de parte del comiteísmo de Santa Cruz”, consideró, citado por ABI.

Richter dijo que luego de su fracaso en la movilización y aceptar que la encuesta nacional se realice en 2024, la dirigencia cívica y la Gobernación de Santa Cruz instrumentalizaron el cabildo del 13 de noviembre para instalar un nuevo debate, que es la revisión de la relación de esa región con el Estado.