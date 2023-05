Después de la aprobación y promulgación de la Ley de Compra del Oro y Fortalecimiento de las reservas internacionales netas (RIN), el riesgo país disminuyó a 1.370 puntos al 5 de mayo, pero analistas observan que aún es elevado. Los bonos soberanos repuntaron en precio, pero aún de forma insuficiente.

El índice calculado por el Banco JP Morgan revela que el 3 de enero el riesgo país estaba en 564 puntos, el 15 de marzo comenzó a subir a 1.033 puntos, el 12 de abril se disparó a 1.924 puntos y al día siguiente a 1.982 puntos, los más altos de los últimos años. Estos niveles coincidieron con la escasez de dólares que se registró en el país.

El 24 de abril, cuando la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Oro este índice bajó a 1.276 puntos, el 1 de mayo volvió a subir a 1.422 puntos y el 5 de mayo, la semana pasada, cerró en 1.370 puntos, es decir un poco más arriba.

El analista financiero Jaime Dunn explicó que las expectativas sobre la aprobación de la Ley del Oro provocó que baje el riesgo país y suba el precio de los bonos, pero siempre hay oscilaciones.

Los mercados siempre se anticipan a la información producida y se espera que los precios de los bonos se mantengan estables hasta que Bolivia decida vender sus reservas de oro.

El riesgo país, según Dunn, aún es elevado y es algo típico de Estados que tienen una calificación de riesgo baja, como es el caso de Bolivia en la actualidad. “Mientras Bolivia tenga calificaciones de riesgo de B o triple CCC mantendrá los rangos de 1.100 o 1.200 siempre oscilará ahí. Si mañana Fitch Ratings o Moody’s vuelven a bajar la calificación, el riesgo país se irá a los 1.500 o 1.600”, explicó.

Por eso es fundamental que el país trabaje en mejorar la calificación de riesgo porque si aumenta, se encarecen las posibilidades de acceso a financiamiento de recursos económicos en mercados internacionales.

En el caso del precio de los bonos soberanos que emitió Bolivia y que ahora repuntaron a 58 centavos de dólar, Dunn sostuvo que la mejora es importante, pero aún es un valor bajo porque debería cotizarse en 95 a 96 centavos de dólar.

Los bonos

Ramiro Cavero, exviceministro de Presupuesto, opinó que la Ley del Oro mejoró el valor de los bonos soberanos a 58,5% centavos de dólary como se volvieron especulativos, cualquier noticia eleva o hace caer el precio.

Añadió que aún es un precio bajo porque en enero su valor era de 80 centavos de dólar y llegaron a caer por debajo de 50.

En el caso del índice de riesgo país que llegó a 1.370 puntos, indicó que también se encuentra aún en un nivel alto. De la tasa de interés de una letra o título del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) hoy tiene un interés de 5%, Bolivia debe ofrecer 13 puntos más, es decir un interés de 18% para obtener financiamiento con la emisión de bonos soberanos.

Cavero advirtió que la venta de oro con la nueva ley puede ayudar a mejorar las condiciones de los bonos soberanos que tienen vencimiento en agosto, pero en general sólo es un parche o una solución temporal.

Es como el caso de una persona sin empleo, que gasta más de lo que tiene y eso genera dudas sobre el pago de su deuda, puede vender algo, pero no soluciona el problema de largo plazo.

Según Cavero, mientras Bolivia no supere los problemas de fondo, déficit fiscal, déficit de balanza de pagos y no se publique información desde el Banco Central de Bolivia, los precios de los bonos soberanos no mejorarán más y el riesgo país seguirá alto.

El riesgo país es lo que formalmente se conoce como Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) y es calculado por el banco JP Morgan.

El indicador permite saber el adicional que exigen los inversionistas para mantener la deuda en dólares de la nación sobre los bonos del Tesoro estadounidense comparable.

El presidente promulgó la Ley del Oro que le permite al Banco Central de Bolivia (BCB) realizar operaciones financieras con el oro de las reservas internacionales netas (RIN).