Luego de que 26 senadores chilenos pidieran el lunes al presidente a Gabriel Boric, manifestarse en contra de la encarcelación de Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, el vocero presidencial Jorge Ritcher respondió este martes que a los congresistas del vecino país no les corresponde opinar sobre Bolivia.

“Nosotros no realizamos declaraciones ni interferencias sobre lo que es la vida y el rol que vienen cumpliendo los asambleístas chilenos. Pero las injerencias simplemente no las consideramos porque no les corresponde a ellos tener que opinar sobre lo que ocurre en Bolivia. No conocen el proceso democrático de Bolivia, las características de lo que significó noviembre del 2019”, manifestó el vocero del presidente Luis Arce.