La exministra Eidy Roca preguntó al presidente Luis Arce, dónde quedó su promesa de no poner obstáculos para que ella pueda recibir tratamiento en el exterior. Agregó que está en riesgo de perder su cita médica.

“¿Dónde está su promesa de no poner obstáculos Presidente? Pasaron tres días hábiles y aún el juez Presvitero Rodríguez no acepta la notificación en La Paz. Voy a perder nuevamente la cita médica. No jueguen con la vida. No desafíen a la justicia Divina. La verdadera”, escribió la exministra en sus redes sociales.