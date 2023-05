Después de peregrinar por más de un año para recibir atención médica, la madrugada de este domingo, la exministra de Salud Eidy Roca llegó a la Argentina junto a su nieto. Dijo que se siente emocionada, espera traer esperanza y buenas noticias para aquellas personas que padecen su enfermedad.

“Espero volver con buenas noticias respecto al pronóstico de la enfermedad que tengo. No se puede vivir si uno no confía en que van a venir mejores días, eso es lo que deseo, no solo para mí, sino para que todos los que están pasando por esta enfermedad, que lamentablemente ni siquiera saben que la tienen. Yo espero traer esperanzas para ellos”, dijo la exautoridad.