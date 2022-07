Rodríguez Veltzé al ministro Lima: “La CPE no está tallada en piedra”

En la primera jornada de “Diálogos plurales para la transformación de la justicia en Bolivia”, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el ministro de Justicia, Iván Lima, entablaron un acalorado debate en torno a la reforma judicial. Mientras el titular de Justicia descartó cambios a la Constitución, el exmandatario le respondió que la Carta Magna “no está tallada en piedra”.

“En eso quiero discrepar con el señor ministro (Lima): las constituciones no están talladas en piedra, ni son inamovibles. Nuestra Constitución de 2009 es extraordinaria en la participación, pero también tiene problemas”, puntualizó Rodríguez Veltzé en alusión a las afirmaciones de Lima. Ambos fueron expositores en el evento organizado por el vicepresidente, David Choquehuanca.

En ese contexto, el expresidente agregó que es tiempo para empezar a debatir el contenido de la CPE para mejorarla en los temas más observados y críticos, como es la justicia. “Estamos anclados en problemas que tienen raíz constitucional”.

No obstante, dijo que la modalidad de elección de magistrados no es suficiente para reformar la justicia. “Hay que empezar por lo urgente, por lo que reclaman las familias de 5.000, 10.000 presos sin condena no tienen tiempos visibles para saber cuánto tiempo más van a estar (encarcelados)”.

Crisis de 2019

Otro punto que tomó en cuenta el expresidente Rodríguez Veltzé fue la politización de la justicia tras la crisis política de 2019. Para la exautoridad, reducir el discurso a que hubo “golpe de Estado” o “fraude” es un grave error y que no solo depende de la justicia solucionar el tema.

“No comparto este reduccionismo de decir hubo golpe, hubo fraude. A mi juicio, ninguna de esas ideas refleja a cabalidad la gravísima crisis que sufrimos los bolivianos en ese tiempo (...) Dejar solo en manos de la justicia un desenlace y reducir a golpe o fraude es un gravísimo error”, puntualizó.

En ese contexto, el exjefe de Estado propuso trabajar en una reforma judicial que proponga una justicia restaurativa a partir de la crisis política y social de 2019.

“Empecemos a debatir por qué una justicia restaurativa en ámbitos donde corresponde, a diferencia de la otra justicia, no castiga, sana, yo creo que eso es lo que este país necesita: empezar a sanar sus heridas”, reflexionó.

Ministro Lima

El ministro Lima, que expuso antes que Rodríguez Veltzé, aseguró que existen avances en la reforma judicial, pero descartó modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE), como plantea un grupo de juristas independientes, para que “un grupo de iluminados” elija a las autoridades judiciales y se cambie la elección mediante voto popular como establece la CPE. Para Lima, esos “son discursos de café que no tienen en cuenta el principio democrático”.

“Se están planteando dos modelos en este momento: un modelo constitucional y debatido en la Asamblea Constituyente y aprobado por el 61% de la población, que dice que los jueces se eligen por voto popular, que la Asamblea Legislativa elige a esos 26 jueces que ya lo hizo dos veces en 2012 y 2017 que, si bien tiene luces y sombras, pero es un diseño constitucional”, afirmó Lima.

La autoridad recordó que al inicio de su gestión como ministro impulsó una reforma judicial mediante cambios a la Constitución, no obstante, afirmó que ante la rechazo de la Asamblea Legislativa, dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), se dio por vencido. “Como ministro de Justicia buscaba transformar o cambiar la Constitución y he perdido ese debate y no pienso seguir”.

En tanto, el vicepresidente, David Choquehuanca, quien impulsa esta serie de conversatorios, planteó que en este proceso para reformar la justicia lo más importante es dialogar y escuchar las propuestas y preocupaciones de todos los sectores sociales, desde los abogados y académicos, hasta las organizaciones indígenas.