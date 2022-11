Rodríguez Veltzé ve posible avanzar en el tema marítimo, aun sin soberanía

Juan Martabit,

Exconsul de Chile en Bolivia

“Planteó cosas muy sensatas”

La relación entre Bolivia y Chile está mal en la medida en que no tenemos relaciones diplomáticas plenas. Siempre he sostenido que no podemos entender las relaciones diplomáticas como un canje de favores. No es pensable que si me comprometo a una salida soberana al mar, ustedes tienen relaciones diplomáticas conmigo, eso en la diplomacia no existe. Superado ese tema, aquí hemos escuchado al presidente Rodríguez Veltzé, que ha planteado cosas muy sensatas. Yo estoy totalmente de acuerdo con las cosas que él ha planteado, se puede tener relaciones diplomáticas previas sin exigir que cedamos soberanía, ignorando el sistema de tratados que tenemos, que es el de 1904 con Bolivia y de 1929 con Perú; ese tema hay que asumirlo desde Bolivia. Lo planteó muy bien el expresidente Rodríguez Veltzé, estamos vinculados por la Convención del Mar. En Chile, los gobiernos han estado dispuestos a dar el máximo de posibilidades. Tenemos que tener una gran vinculación expedita para carga, descarga, comercio, y nuestros gobiernos han estado siempre dispuestos a eso. Y el pleito del Silala nunca debió plantearse y debería terminar de una manera consensuada.

Roberto Ibarra,

Excónsul de Chile en Bolivia

“Hay que dar el paso adelante”

Creo que las relaciones entre Bolivia y Chile están en un momento de gran expectativa, podemos ser capaces de grandes cosas si tenemos visión y amplitud de mente, así podemos dejar algunos fantasmas del pasado y podemos enfocarnos en una relación amplia, en la cual la sociedad civil, como siempre lo he sostenido, es importante. Todo lo que podamos hacer por recuperar la confianza recíproca es fundamental.

Creo que el fallo de La Haya (sobre la demanda marítima de Bolivia) es una realidad. En definitiva, tenemos que absorber una sentencia, tenemos que respetar a una instancia con la que nos comprometimos ambos países, tenemos que ser capaces de dar el paso adelante e imaginar nuevas formas de cooperación, nuevas formas de alianza. Soy un absoluto convencido que el futuro bilateral es espléndido, creo que bolivianos y chilenos podemos hacer mucho.

Creo que (el planteamiento de Eduardo Rodríguez Veltzé) es muy interesante, creo que tiene que ser considerado por las instancias pertinentes de la Cancillería, tenemos que tener mucha imaginación para retomar la relación bilateral entre ambos países.