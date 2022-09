Romero dice que es falsa la carta de narco que pide favores a Evo y responsabiliza a Del Castillo

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró este jueves que es falsa una supuesta carta enviada por el narcotraficante Miguel Ángel Salazar Yavi, en la que pide al entonces presidente Evo Morales no ser extraditado a Argentina, porque hizo varios aportes para las campañas políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS). El exministro cree que detrás de este tema está el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el diputado suplente Rolando Cuéllar.

“Yo a ese señor (Salazar) no lo he visto en mi vida, nunca he conversado en mi vida con él y yo nunca le he pedido plata absolutamente a nadie”, afirmó Romero en conferencia de prensa.

“Este es solamente un invento desesperado de la gente que no quiere responder la protección al narcotráfico”, acotó Romero en alusión al ministro Del Castillo, a quien, días atrás, le hizo 40 preguntas sobre la protección al narcotráfico.