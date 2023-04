“Con referencia a la publicación compartida en esta red social de un artículo compartido relacionado a Álvaro García Linera, lastimosamente fue compartida erróneamente por un miembro de mi equipo de comunicación, no refleja ni mi posición ni mi forma de pensar. Reconocemos valientemente nuestro error”, escribió en un post aclaratorio.

La mañana de este jueves, Página Siete reprodujo una nota de Brújula Digital que contenía la denuncia de Romero en sentido de que García Linera había creado una “estructura monstruosa” de intereses económicos alrededor del Estado, la misma fue compartida desde la cuenta de Romero. Luego, este medio retiró dicha publicación, a pedido del portal Brújula Digital, luego de que Romero había indicado que la publicación no era de su autoría. Por lo tanto, no se trata de un error de Brújula Digital, ni de Página Siete, si no, del propio equipo de Romero.

En horas de la tarde, el exministro posteó un mensaje en Facebook indicado que un miembro de su equipo de comunicación compartió esa publicación por error.

El texto fue posteado en una cuenta de Facebook en la que habitualmente se publican actividades, conferencias de prensa, entrevistas en medios y denuncias de corrupción que realiza Romero.