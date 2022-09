Romero insinúa que Del Castillo leyó la palabra “cáncer” en el celular robado a Evo

Romero hizo esas declaraciones en una entrevista en Radio Éxito y manifestó: “Le mandé mensajes al (ex) presidente Evo, al celular que se le ha perdido y con poca creatividad, sale a decir este señor (el ministro del Castillo) son un cáncer, pero bueno, está bien quería verlo en la cancha, lo que quería es que saliera de su madriguera. Por eso le digo al señor, yo no soy un calculador, no busco protagonismo político y menos soy el estratega político maquiavélico de alguien que está queriendo modificar el escenario político”.

El fin de semana, Del Castillo dijo que el expresidente Evo Morales tiene un cáncer que puede llegar a ser terminal y ese cáncer son sus exministros. Luego aclaró que se refería particularmente a dos exministros y aludió a Romero y Juan Ramón Quintana.

“Solo me refería a dos exministros, tal vez a tres. Uno de ellos que fue formado en la Escuela de Las Américas y luego en Bolivia formó la Escuela Antiimperialista, que básicamente no funcionó aquí dentro del territorio nacional; y la otra persona a quien le dieron un motín policial en la gestión 2012 y luego le dieron un motín policial en la gestión 2019. Solo me refería a esos dos exministros”, apuntó.

El exministro Romero también dijo que si el Ministro de Gobierno considera que Morales fue manipulado, entonces “desprecia al indígena”.

“Si el señor este Del Castillo cree que Evo Morales, es un pobrecito que va a ser manipulado por unos malvados, entonces; el señor Del Castillo desprecia al indígena, subestima a un movimiento social, el señor Del Castillo tiene la práctica neoliberal corrupta”, manifestó.