En conferencia de prensa, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió al presidente Luis Arce que respete a la región cruceña. Le dijo que no quieren dictadores ni “bellacos” que dañen al pueblo boliviano y exigió la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.

“Sin Santa Cruz usted no puede gobernar, sin Santa Cruz ustedes no puede comer, y eso, señor Arce Catacora, no sé si decirle presidente porque el presidente tiene que gobernar para todo el pueblo boliviano y usted está gobernando para movimientos sociales que no representan la institucionalidad, el trabajo ni la fuerza laboral, son unos vividores, chupamedias, serviles”, expresó.

Lamentó que Arce haya jugado con fuego, sin embargo, indicó que Santa Cruz está dispuesta a prender esa llama si el primer mandatario del país no recapacita. Sostuvo que Santa Cruz reflejará la democracia y la libertad y que no permitirá más vulneraciones de derechos y luchará por los demás departamentos de Bolivia.