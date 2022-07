Rómulo Calvo denuncia que lo quieren detener: “¡Les va a costar agarrarme, carajo!”

“¡Les va a costar agarrarme, carajo!”. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, denunció la noche de este jueves que agentes de la Policía intentan detenerlo en su domicilio, ubicado en el barrio Urbarí.

En ese contexto, indico que un uniformado de apellido “Manzaneda” tocó a su puerta para arrestarlo, aunque no brindó detalles.

“No voy a salir, no me voy a hacer detener mientras no haya un documento, mientras no ponga la cara el fiscal departamental (Róger Mariaca) con una orden de aprehensión, que le diga a Santa Cruz que me quiere detener, que le diga a Bolivia que me quiere detener porque para eso no tiene pantalones”, desafió el líder cívico notablemente molesto, en un contacto con el programa No Mentirás de la red PAT.

Calvo afronta varios procesos, entre ellos por su trabajo en la Caja Petrolera de Salud (CPS) y por movilizaciones organizadas en Santa Cruz.

Por su lado, Martín Camacho, el abogado del cívico, denunció que los agentes policiales pretenden ejecutar una orden que no es legal.

“No vamos a salir porque no vamos a dar lugar a una ilegalidad. No vamos a permitir que este Ministerio Público servil de parte del doctor (Róger) Mariaca ejecute una orden de allanamiento que no tiene un horario, las órdenes se cumplen hasta las siete de la noche, este es un abuso”, señaló

“Le digo al fiscal Mariaca que él es el ejecutor de al persecución contra Rómulo Calvo”, añadió el jurista.

Según Calvo, la gente que lo respalda comenzó a llegar hasta su domicilio para apoyarlo e instalar una vigilia.