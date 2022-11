Rómulo Calvo: “Qué hacemos los cruceños en un país que no nos quiere, con gobernantes que odian”

Tras el retraso de la aprobación de la ley del censo en la Cámara de Diputados, el presidente del Comité pro Santa Cruz arremetió contra el gobierno de Luis Arce Catacora por no escuchar las demandas de la población de Santa Cruz, que lleva adelante un mes de paro.

“Ya hemos tomado una decisión que revisar, qué hacemos los cruceños en un país que no nos quiere, con gobernantes que de verdad odian y que no quieren que sigamos siendo pilar fundamental de esta Bolivia, reprimida por un Gobierno que solamente saca y saca y no le da a su gente”, manifestó Calvo.

La molestia surgió después de que se suspendió la sesión en la que debía aprobarse una ley del censo, que garantice la distribución de recursos y de escaños para las elecciones de 2025.