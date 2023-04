“A todos los secretarios se los elige por voto, todos votamos. Tenemos al secretario ejecutivo, de deportes, de hacienda, seguridad sindical y otros. Sólo uno es responsable de la seguridad, pero él puede elegir o buscar a más personas para que le ayuden cuando sea necesario. Eso ya definen internamente entre los secretarios”, explicó Marco.

Estas declaraciones coinciden con las del diputado Arce, quien confirmó que en la estructura de sus organizaciones sociales —no sólo en el Chapare, sino también en los municipios— existe el cargo de “seguridad sindical”.

“Existe ese cargo y es el que coordina para realizar patrullajes. Se encarga del control en las comunidades, en los municipios. En los sindicatos, en las centrales o subcentrales se vota para todos los cargos, así son elegidos. La modalidad de votación es en fila”, precisó Arce.

Marco contó que en una oportunidad, a finales del año pasado, un adolescente de 15 años se extravió cuando fue solo a cazar al monte. Sus padres, preocupados, luego de cinco horas, decidieron acudir a los dirigentes, quienes solicitaron al secretario de seguridad sindical que organice una “patrulla” de búsqueda del menor de edad.

En menos de una hora el secretario apareció con ocho hombres (entre jóvenes y adultos) y junto a los dirigentes ingresaron al monte con linternas y armados con palos y machetes en grupos.

“Ingresaron a eso de las ocho o nueve de la noche. Se tardaron como cuatro horas o más. Ya pasada la medianoche un grupo apareció con el muchacho. Estaba llorando y todo asustado. Dijo que se perdió y no sabía cómo regresar”, recordó.

Días después convocaron a una reunión extraordinaria y entre el temario figuraba el “aporte voluntario” a los miembros de la seguridad sindical que ese día apoyaron en la búsqueda del adolescente extraviado.

“No me pareció mal. Quizás si no hubiese sido por ellos algo malo le pudo haber pasado al chico. En el monte hay animales peligrosos, no se puede sobrevivir una noche así. Yo puse 20 bolivianos, pero sé que otras personas, sobre todo sus familiares, pusieron hasta 50 bolivianos. No sé cuánto se hizo por los aportes, pero no me parece mal. Además, eso pasa rara vez, no es seguido. La vida de una persona vale más que el dinero”, indicó.

El diputado masista añadió que en los municipios el secretario a cargo de la seguridad tiene la responsabilidad de organizar a grupos que se encargan de realizar patrullajes o controles nocturnos o diurnos cuando surge alguna amenaza, conflicto o controversia entre lugareños.

“Por ejemplo, sé que en el oriente, cuando el ganado está listo para venderse, se implementa controles para evitar que roben o cometan abigeato. No es una vigilancia de los 365 días del año, es sólo cuando se los necesita. Los ronderos no tienen armas ni alguna instrucción especial”, manifestó Arce.

Sin presencia policial

El diputado añadió que en el Chapare (municipios de Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarroel, Ivirgarzama y Entre Ríos) habitan unas 250 mil personas, por lo que precisan 800 policías.

“En el trópico, en los cinco municipios, sólo hay 70 policías de manera permanente. En el municipio que tiene 8.000 habitantes tenemos dos policías, quienes están dos semanas y luego los reemplazan otros dos por ese mismo tiempo. La policía sindical tiene ese objetivo, contribuir en el control”, comentó el legislador del ala evista.

A finales de 2019, durante los conflictos poselectorales que derivaron en un motín policial, los vecinos y lugareños saquearon y quemaron las nueve infraestructuras policiales de las direcciones cantonales y seccionales del trópico. Los 180 policías que trabajaban allí tuvieron que replegarse. Cinco meses después, tras un acuerdo, los agentes retornaron al Chapare.