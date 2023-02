Este año, Silvia Salame Farjat cumple 50 años de carrera como abogada, durante los cuales se entregó completamente a la vida profesional, al punto que ahora dice sentirse arrepentida por no haberles dado a sus cuatro hijos el tiempo que hubiera querido. Ella, que sabe de juicios y leyes, probablemente está siendo excesivamente dura al juzgarse a sí misma, como suele ocurrir con las mujeres que se sienten presionadas para ser buenas en todo.

Salame trabajó en 19 instituciones del Estado a lo largo de su vida y, en la cúspide de su carrera, llegó a ser presidenta del Tribunal Constitucional y ahora es senadora por Chuquisaca por Comunidad Ciudadana, aunque su paso por la política le está dejando un mal sabor de boca.

Cuenta que tiene “74 años de edad cronológica porque de edad mental tengo mucho menos”. Ante la curiosidad, entre sonrisas responde que mentalmente debe estar llegando a los 40 años y que “físicamente se siente muy bien”. Y se le nota, es jovial, lúcida, estructurada al exponer sus ideas y tiene una voz de mando que inspira respeto.

Si hay algo que le agobia es el estado crítico en el que se encuentra la justicia boliviana y por eso ha elaborado, junto a su equipo, un proyecto de ley para que la preselección de candidatos a magistrados sea meritocrática y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Confiesa que no ha consensuado el proyecto ni con CC, partido del que habla con cierta distancia, aunque dice que tiene una buena relación con Carlos Mesa.

Donde las cosas parecen no marchar bien es en el seno de la Asamblea porque, según ella misma cuenta, “todo lo que propone Silvia Salame es mal visto por moros y cristianos (incluso por la gente de su partido) porque probablemente soy una persona muy contestona”. Ella cree que es una profesional del ámbito judicial, porque “soy una persona en la que primero está la ley, primero está la Constitución, mis principios y valores”.

Salame, que tiene ascendencia árabe por línea paterna y materna, descubrió que quería ser abogada mientras crecía en la propiedad de su familia, en Villa Serrano, departamento de Chuquisaca. Dice que allá veía de cerca la vida de los indígenas o “arrenderos, como se les llamaba entonces” y ella pensó que “siendo abogado podía ser un Superman, pero no había sido así”. Salame no utiliza el lenguaje inclusivo, así que cuando habla de mujeres se refiere a ellas como abogado, presidente, consultor, etc.

Estudiaba el cuarto año de Derecho en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca cuando fue detenida por la dictadura de Banzer, no porque militara en algún partido de izquierda, sino por su simpatía con las ideas que llegaban desde Moscú. Cuenta que la detención duró poco porque tenía un novio militar que le ayudó a obtener su libertad, pero que tuvo que dejar Sucre e instalarse en La Paz para terminar su carrera.

Califica su carrera como “abundante y muy rica” porque prestó servicios en instituciones públicas, privadas e incluso fue abogada voluntaria de la Iglesia Evangélica, de la Conferencia Episcopal, de la Cruz Roja y de Acnur. Allá donde necesitaran una abogada, ahí estaba ella.

Probablemente, la institución que más la marcó fue la Contraloría General del Estado, en La Paz, donde estuvo trabajando en tres épocas diferentes y por eso “tengo una formación por la que cuido más los bienes del Estado que los míos, soy maniática en ese aspecto”.

Luego tuvo que volver a Sucre para cuidar de sus padres y entonces ingresó al Órgano Judicial, primero como asistente de Óscar Hassenteufel, cuando éste era presidente de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, y luego como magistrada.

Ese tránsito no fue tan fácil. Según cuenta, ella se postuló para integrar el Consejo de la Magistratura primero y para la Corte Suprema después, pero fue nombrada como suplente del Tribunal Constitucional. Ella considera que el MNR, que entonces gobernaba el país, la quería lejos de la Suprema porque ahí llegaban los juicios de responsabilidades. “Dios ha querido que eso sea lo más importante de mi vida”, dice ahora, pues llegaría a ser la presidenta de esa instancia.

Sus colegas habían renunciado en el gobierno de Evo Morales porque se les había iniciado un juicio de responsabilidades por haber fallado en contra del nombramiento de magistrados hecho por el mandatario vía decreto. Salame también votó en contra, pero con otro argumento y por eso se salvó del juicio.

Ella ingresó al Tribunal el año 2003 y se retiró el 2009, cuando “nos quitaron el presupuesto y nos dejaron más de dos meses sin sueldos a todos los funcionarios”. Se venían los tiempos duros en la justicia.

“Hijos castigados”

Salame tiene “cuatro hijos extraordinarios”, pero se lamenta porque “no les he dado el tiempo necesario, porque lastimosamente entre mi actividad materna y mi actividad profesional, lamentablemente, hoy me arrepiento, le he dado prioridad a mi vida profesional”.

Cuenta que tres de sus hijos son abogados y una es psicóloga forense, pero que ellos “han sido castigados severamente en todos los gobiernos por la boca que tiene su madre”. Indica que algunos de ellos no han podido desarrollar sus carreras precisamente por ese veto impuesto en los diferentes gobiernos, porque “tengo esa desgracia que en todas las épocas he estado en la oposición, siempre he estado con la verdad, en la lucha contra la corrupción y eso ha hecho muy difícil la vida para mis hijos”.

La política ronda su vida

Salame dice que nunca estuvo interesada en la política, pese a que las ofertas no le faltaron, hasta que, en el 2019, los pedidos para que aceptara una candidatura llegaron de casi todas las fuerzas políticas. “Entonces dije, algo debo tener, así es que decidí aceptar” y lo hizo con CC porque calibró sus opciones y pensó que era la única fórmula que le iba a asegurar la victoria.

Las cosas en la Asamblea Legislativa no son fáciles para la oposición, porque el MAS aprueba sus proyectos sin consultar y no toma en cuenta las propuestas de la oposición, pero, al margen de eso que ya es parte de la rutina política del país, Salame siente un trato irrespetuoso en su contra. No menciona esa palabra, pero cuenta que, como ella se da el trabajo de estudiar todos los proyectos y hacer observaciones artículo por artículo, “algunos incluso se ríen, dicen ‘ya pues cállese’, inclusive llevan a su barra arriba, me hacen así (gira su propio dedo en la sien)”.

Salame asegura que, pese a todo, ella sigue con su trabajo y que vota de acuerdo a su conciencia, así, no se hace problema si tiene que apoyar un proyecto del MAS si lo considera justo para la gente. Asegura que nunca ha recibido órdenes de CC para votar en tal o cual sentido y que por tanto ella lo hace en función a su criterio personal.

Y, aunque tiene todo en contra, trabaja intensamente en su proyecto para recuperar la meritocracia en el Órgano Judicial y dice que no pierde la esperanza de lograr un cambio, porque “si no tuviéramos esperanza, tendríamos que irnos”.