“(...) Precisamente porque mi conciencia y principios me impiden apoyar al MAS-IPSP es que rechacé la interpelación del Ministro de Justicia, Iván Lima, pues detrás de la misma se encontraba la voluntad de Evo Morales, hecho que ha quedado expresamente plasmado el día de hoy en el comunicado del MAS-IPSP, publicado en medios de comunicación que establece la crítica a todos los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional que votaron en contra de la censura”, se lee en la carta escrita por Salame dirigida a la directiva de CC.

La senadora Silvia Salame, electa por Comunidad Ciudadana (CC), respondió a la Dirección Nacional de esa alianza que ayer determinó desconocerla, luego de que no votó a favor de la censura del ministro de Justicia, Iván Lima. La legisladora rechazó haber incurrido en transfugio político y señaló que detrás de la interpelación a es autoridad estaba Evo Morales.

Sin embargo, advirtió con iniciar procesos por violencia psicológica y acoso político contra los parlamentarios que recurrieron al insulto y la agresión verbal que la afectan a ella y a su familia. Pidió que toda acción que resulte de ese pronunciamiento se dé en el marco del respeto mutuo.

El viernes, CC decidió desconocer a la senadora debido a su votó en contra de la censura al ministro de Justicia, Iván Lima, el pasado martes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “En consecuencia, le hacemos conocer que, a partir de la fecha de esta carta, respetando su voluntad política y explícita de que no se considera parte de la Alianza Comunidad Ciudadana; sus actuaciones y decisiones en el plano interno y en el externo de la ALP, las consideramos ajenas a nuestra organización tanto en el órgano como en lo político”, cita la carta dirigida a la asambleísta y firmada por parlamentarios de la alianza y su líder, Carlos Mesa.

En esa línea, en la nota de respuesta, Salame subrayó que ella no negó ser senadora por CC, aclaró que no es militante de esa alianza, pero también que no está afiliada con la ideología del MAS.