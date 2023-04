“No sólo la ley de hidrocarburos cumplió su ciclo. También el modelo en el que se encuadró. Por eso, no habrá nuevas inversiones petroleras si no hay un cambio de modelo”, escribió en su redes sociales.

El empresario y líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina manifestó que no sólo la Ley de Hidrocarburos cumplió su ciclo, sino también el modelo económico.

En una entrevista con Página Siete, publicada el domingo, Doria Medina sostuvo que el modelo del Gobierno del MAS “funciona cuando hay mucho dinero”.

“En la década pasada hubo mucho dinero, se gastaron todo y claramente ya no hay dinero y cuando no hay dinero los populistas sin dinero ya no son tan simpáticos”, aseguró.

Incertidumbre

En sus redes sociales, Doria Medina observó el nivel de incertidumbre económica que hay. Añadió que eso complica al país para atraer inversiones extranjeras. “¿Qué extranjero arriesgará dinero en un país con el grado de incertidumbre del nuestro?”, cuestionó.

Ayer, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, aseveró que la Ley de Hidrocarburos cumplió su ciclo. Agregó que se trabajará en una ley de asociaciones del sector.