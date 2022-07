Samuel pide audiencia virtual y Justiniano declarar en Santa Cruz

Samuel Doria Medina, dirigente de Unidad Nacional (UN), a través de un memorial presentado por su abogado, solicitó a la Fiscalía la suspensión de la audiencia para la que fue convocado a declarar. Pidió una virtual, debido a que está fuera del país por motivos de salud.

En tanto, Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia, quien fue convocado a declarar hoy, pidió al fiscal que si no sufragan sus gastos del viaje a La Paz que disponga que la toma de declaración sea en Santa Cruz.

“Pongo a conocimiento de sus autoridades que el mismo (Samuel Doria Medina) actualmente se encuentra fuera del país, debido a que está siendo sometido a varios controles y tratamientos médicos contra el cáncer”, argumenta en el memorial Sergio Salazar Carrasco, abogado del político y empresario.

Doria Medina fue citado a declarar ayer, a las 10:00, dentro del proceso “Golpe I”.

El abogado del político sostuvo, en el memorial, que Doria Medina está dispuesto a brindar su declaración testifical mediante alguna plataforma virtual que dispongan las autoridades.

Jorge Nina, abogado de Lidia Patty, la denunciante, pidió que la Fiscalía emita una orden de aprehensión, para llevarlo a prestar su declaración, porque en el memorial no se acreditó pruebas.

El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano confirmó que fue convocado para declarar hoy en La Paz, pero comentó que en un memorial hizo conocer al fiscal que tiene audiencias ya programas y notificadas con anterioridad en Santa Cruz.

Justiniano, en el memorial, hizo conocer al Ministerio Público, que, si alguien sufragará sus gastos, no tiene problemas en viajar a la sede de Gobierno; de lo contrario, pidió que se disponga que la toma de declaración se realice en Santa Cruz.

“Le he manifestado claramente al fiscal que para que no se entienda que no quiero ir a la ciudad de La Paz, sino que si alguien va a sufragar mis gastos, yo no tengo problema en viajar a la ciudad de La Paz; o de lo contrario, él disponga que se realice en la ciudad de Santa Cruz mediante la cooperación directa”, aseguró, reportaron medios de Santa Cruz.

Justiniano comentó que recordó al fiscal la figura de cooperación directa, “que cuando el testigo que deba declarar no resida en el lugar donde se realiza la investigación se puede realizar mediante comisión instruida o se puede realizar inclusive mediante la cooperación directa”.