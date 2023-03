“Don Marco Fernández, ya lo tengo registrado a usted y a todos sus contactos (...) no sé qué hace apadrinando un loteamiento, cuál es el padrinazgo, qué tiene que hacer usted, aquí está a la cabeza, está con toda la gente, ahí está clarísimo el padrinaje de Marco Fernández”, se oye en el video difundido por el portal El ojo ciudadano.

“A lo que sale la Policía ha llegado un dirigente masista, que se llama Marco Fernández, donde nos amenaza, yo creo que él quiere ejercer algún tipo de presión política, no sé qué tiene que hacer a la cabeza de todos los loteadores”, expresó.

No obstante, el dirigente del MAS Marco Fernández negó la acusación en su contra, afirmando que desconocía a la gente que fue retirada del lugar. Asimismo, indicó que se acercó al lugar porque le dijeron que había un desapoderamiento, y que fue grabado cuando veía desde la calle lo que ocurría, también negó que hubiera influenciado en el retiro de los efectivos policiales.

“Quiero informar que en ese predio que ese día los han desalojado los compañeros, yo no soy parte de ninguno de eso grupos; sin embargo, los que han desalojado son grupos de unionistas de Santa Cruz (...). Yo no conocía a esas personas, nos han llamado, ‘hay desapoderamiento, hay gente’ y por eso fuimos a ver, como veedor qué está pasando, para ese entonces ya no habían policías. Había gente que estaba derrumbando casas ahí, cuando nosotros vemos desde la calle, nos empezaron a grabar”, dijo a Página Siete Digital.

El dirigente señaló que en este caso se anotició que la familias fueron desalojadas con “documentación falsa” y señaló que está obteniendo la documentación sobre el predio en cuestión.

“De ese predio, estoy obteniendo toda la documentación, en su momento daré conferencia de prensa con toda documentación, porque ese predio está intervenido por el Viceministerio de Transparencia, ese proceso han hecho con documentos falsos y con esos documentos falsos han desalojado”, sostuvo.

Fernández indicó que antes del desalojo el Instituto Geográfico Militar levantó las coordenadas de ese predio y afirmó también que le denunciaron que los papales que se usaron para realizar el desapoderamiento fueron tramitados en Montero.

En su opinión, existen muchas persona que intentan manchar su imagen y dijo que los ataques hacia su persona vienen de algunos grupos.

“Yo me puedo someter a cualquier investigación, a cualquiera, tenemos estabilidad en la dirección departamental y estamos con todos los sectores sociales del departamento. Son grupitos que hacen ataques”, señaló.