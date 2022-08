Santa Cruz: ministro Montaño lideró uno de los grupos de choque del MAS

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, salió ayer a levantar los bloqueos que piden el censo para el año 2023 en Santa Cruz. Aseguró que él pagó la maquinaria pesada con la que intentó cumplir su objetivo. Después fue filmado junto con sus seguidores y varios de ellos agredían a las personas que mantenían la medida de presión.

“Hay que hacer limpieza de la ciudad. Necesitamos llevar diésel y gasolina a las obras que estamos construyendo (...) Esas obras no se pueden parar. En esa ruta donde hacemos limpieza, no hay ningún tema de violencia, hicimos el barrido correspondiente”, dijo la autoridad.

Montaño explicó que él pagó la maquinaria pesada, por ejemplo un tractor verde. Aseguró que canceló 35 bolivianos la hora. “Puede preguntar a cualquier ciudadano común, no es ajeno el costo de maquinaria. Nosotros corremos con esos gastos”, afirmó.

El Ministro de Obras Públicas vestía un impermeable amarillo para cubrirse de la tenue lluvia que cayó ayer en Santa Cruz. Estaba acompañado de un grupo de personas del MAS.

Imágenes de cámaras de seguridad de la Doble Vía La Guardia en el Sexto Anillo mostraron cómo actuaba el grupo de personas que acompañaban a Montaño. Según el video, los movilizados se levantaron presurosos de sus sillas, retiraron las banderas que colocaron en medio de la vía para mantener el bloqueo y escaparon. Inmediatamente, varias personas del grupo del MAS llegaron lanzando objetos contundentes a los ciudadanos y en la esquina comenzaron a utilizar petardos.

Ese grupo de choque se hizo más numeroso y entre ellos apareció el ministro Montaño, llevando el mismo impermeable amarillo. Fue identificado por varias personas, pero trató de esconder su rostro con la capucha de esa prenda amarilla y se fue del lugar. Así pasó esa contramarcha.

El grupo de personas que acompañó al ministro pasó por otro punto de bloqueo y esta vez algunos periodistas dieron encuentro a la autoridad de Gobierno. En las imágenes de los medios locales se puede observar cómo un ciudadano increpa a una de las personas que estaban con Montaño. “¿Por qué la agresión? ¿Por qué pateó a una persona mayor?”, le dijo, pero no recibió respuesta. Los comunicadores se acercaron a la autoridad, le hicieron la misma pregunta y él respondió: “¿Dónde se ha visto violencia? Yo no he visto (nada). Está todo normal. Están transitando y hay normalidad. Seguiremos limpiando y no estamos confrontando a nadie”, dijo.

En otro video un ciudadano, con una venda en la frente, denunció violencia de parte de las personas que acompañaban a la autoridad desde el lunes. “Esto pasó ayer, en el primer día del paro”, dijo mientras señalaba con el dedo su herida en la frente. “Nos informaron que el ministro Montaño, el pandillero y su tropa de maleantes venían. Nosotros retiramos nuestras banderas para que pasen, pero volvieron sus pandilleros y comenzaron a atacarnos. Nosotros éramos 20 y ellos eran un montón. Por eso nos rebasaron. Me hicieron siete puntos, me agarraron con una pita en el cuello y me comenzaron a golpear entre todos”, dijo.

Ayer se cumplieron las 48 horas de paro, medida que fue convocada por los cívicos para exigir un censo para 2023 y en contra de que este proceso se pueda realizar entre mayo y junio de 2024, tal como propuso el Gobierno nacional.

Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), dijo que el jueves analizarán qué otras medidas asumirán para insistir con su demanda. “Están pidiendo que llevemos adelante un paro indefinido, pero otra opción es la realización de un cabildo. Esta última nos da legalidad y legitimidad. Son cosas que hay que evaluar porque tienen que ser consensuadas”, dijo el profesional.

Anoche, luego de las 21:20, en el último día del paro, se reportó un policía herido luego de enfrentamientos en el Plan 3.000, según Unitel.

Un contingente policial llegó anoche hasta el Plan 3.000 para desbloquear el lugar, luego del anuncio de la culminación del paro. Varias personas mantenían la medida y al ver a los uniformados, lanzaron petardos. Los policías respondieron con gases lacrimógenos. Una ambulancia llegó al lugar para auxiliar al policía herido.