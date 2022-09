Santa Cruz pone a prueba su fuerza en un cabildo que será observado por el TSE

Fracturada, Santa Cruz pone a prueba su fuerza en un cabildo que busca que el censo se realice en el año 2023. Ese evento será observado por veedores del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los impulsores sostienen que con ese evento se busca “mejores días para los bolivianos”. El oficialismo, por su lado, apunta sus dardos en contra de ese evento y está expectante de las resoluciones a las que se arriben.

“(Esta gran actividad) busca mejores días para todos los bolivianos, eso hay que dejarlo claro. No es solamente Santa Cruz, el censo es una posibilidad de planificar mejores días para todos los bolivianos. Como siempre, Santa Cruz se pone la camiseta para todos”, aseguró Fernando Larach, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz.

Este será un cabildo en el que no estén en la tarima los dos principales líderes departamentales: el gobernador Fernando Camacho y el alcalde Jhonny Fernández, otrora aliados y ahora distanciados. El primero no estará en la testera porque el Tribunal Electoral Departamental (TED) pidió a los organizadores que no suba a la tarima ni haga convocatorias. El segundo porque está de viaje en Estados Unidos, “por motivos personales”.