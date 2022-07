Santa Cruz va a su primer paro por el censo y Gobierno busca neutralizarlo

Los cívicos de Santa Cruz van hoy a su primer paro en rechazo a la postergación del censo hasta 2024 y con la exigencia de que se realice en el primer semestre de 2023. En tanto, el Gobierno aplica una estrategia con el fin de neutralizar esa medida de presión.

El Ejecutivo, a través del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, llamó a no acatar el paro, indicó que cuidará las vías in situ, sostuvo que habrá “ciudadanos valientes” que harán respetar sus derechos y adelantó que el transporte va a trabajar normal. Y hasta el presidente Luis Arce, que no suele referirse de forma directa a las medidas de presión, indicó que en este caso ve grupos que sólo buscan desestabilizar.

“El día de mañana (hoy) todos mis hermanos de Santa Cruz tenemos que ir a trabajar, porque ya está bien que no ejecuten el presupuesto y nos quieren perjudicar a todas las familias que vivimos en los barrios y del día a día”, afirmó el ministro.

Además de la convocatoria, Montaño -en entrevista con Bolivia TV- informó que hoy se quedará en la capital cruceña para “cuidar las carreteras” y evitar que los movilizados echen a las vías escombros y basura. La autoridad adelantó que sindicará a los responsables que menoscaben la urbe.

“Mañana voy a estar aquí en Santa Cruz porque tengo que cuidar las carreteras, ya está bien de que le echen escombros, de que le echen basura y vamos a responsabilizar a todas aquellas personas que intenten nuevamente manchar pues nuestra ciudad de Santa Cruz, eso no puede ser”, manifestó.

Montaño indicó que están conscientes de que habrá “personas contratadas” para hacer cumplir el paro, pero adelantó que también habrá “ciudadanos valientes”, aunque no precisó quiénes, que harán respetar su derecho, “porque el transporte va a trabajar y va a llevar a sus fuentes laborales a toda la ciudadanía cruceña”.

“Ya le han dicho de frente tres instituciones grandes de Santa Cruz, como es el transporte federado, el libre y cooperativizado, sus dirigentes han dicho claramente que no van a ir a un paro y más aún los hermanos gremialistas. En ese entendido ya no tendría argumento alguno el gobernador de Santa Cruz para realizar este paro”, aseguró la autoridad.

Por su parte, el gobernador Fernando Camacho convocó a “todos” a estar en las calles y hacer escuchar su voz, y pidió al Gobierno que escuche y entienda que “un pueblo necesita la realización del censo como único mecanismo para poder generar un pacto fiscal y la mejor distribución de la riqueza”.

En ese contexto, Mario Guerrero, dirigente del transporte en Santa Cruz -a quien Montaño llamó ayer “amigo y compañero”- indicó que rechazan “totalmente” el paro de actividades porque les perjudica en sus ingresos.

“El transporte rechaza porque el transporte vive de su trabajo diario, de la actividad que hace en la jornada del día a día, de sol a sol. Nosotros no recibimos un sueldo de ninguna empresa, ni de nadie”, aseguró.

El dirigente insistió en que si el sector transporte no trabaja, se queda sin ingresos, y también señaló que pese a estar en contra del paro está a favor de que el censo se realice antes de 2024.

“Es un perjuicio grande. Por eso es que el transporte cruceño en una reunión ampliada del día sábado hemos debatido y hemos rechazado el tema del paro. Nosotros sí apoyamos el tema del censo, se debe llevar a cabo antes de 2024. Yo creo que debe haber una mesa técnica, para discutir técnicamente”, aseguró el dirigente.

Quien también se pronunció ayer fue el presidente Luis Arce, cuando después de agradecer un pronunciamiento del denominado Bloque Oriente, aseguró que grupos quieren desestabilizar.

“Valoramos el profundo compromiso de nuestras organizaciones sociales cruceñas, que están más unidas que nunca para defender la democracia, ante grupos que solo buscan desestabilizar. Nos sentimos fortalecidos con su respaldo, muchas gracias organizaciones sociales de Santa Cruz”, tuiteó el mandatario.

La dirección departamental del MAS convocó para mañana a una marcha en respaldo a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, la cual está prevista para las 16:00 en Santa Cruz.