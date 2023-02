“Lo único que he pedido a Dios es que los ilumine (a los integrantes del Comité Electoral), que actúen con probidad, está en sus manos el hacer bien o mal la justicia, el actuar bien o mal, no es cuestión de interpretar al antojo de uno u otro”, señaló Vargas a radio El Deber. Este miércoles y a más tardar este jueves, la Junta Electoral se pronunciará sobre la impugnación que presentó Vargas que el viernes 3 de febrero fue inhabilitado.

La Junta Electoral consideró que durante la proclamación provincial que se le hizo a Vargas, el 31 de enero en la provincia Cordillera, solo firmaron cinco de siete dirigentes cívicos. Pese a la mayoría de firmas, la Junta inhabilitó al vicerrector de la Uagrm, que después presentó la impugnación.

Vargas informó que esperarán la decisión de los colegiados, pero que no insistirán con otros recursos. “La ley nos franquea que podemos hacer una acción legal y un amparo, pero no lo vamos a hacer, eso lo determinamos los tres (los otros acompañantes de la fórmula son Jorge Santistevan y el cívico chiquitano Darling Méndez). Ya hemos presentado los descargos del porqué debemos estar habilitados y esperamos que ellos actúen con probidad, no vamos a hacer nada más”, aseguró el académico.

El candidato universitario, que se presentó como rival de Fernando Larach, que es promovido por el “oficialismo” del movimiento cívico, aclaró que no le mueve ninguna angurria de poder. ”¿Qué angurria puede tener Reinerio Vargas para ir a una presidencia (del Comité) si soy vicerrector de la universidad, un cargo anhelado por muchos? Solamente (me mueven) el amor a Santa Cruz, a la libertad, a la democracia”, apuntó el hombre que se destacó por sus discursos comprometidos durante el paro de 36 días por el censo en noviembre.

Expresidentes apoyan a Junta

Los expresidentes del Comité pro Santa Cruz expresaron en las últimas horas su apoyo y respaldo a la Junta Electoral, que a juicio de ellos se hizo en “apego al Estatuto” a esa institución. El viernes, el ente colegiado inhabilitó al candidato Reinerio Vargas.

Las excívicos se reunieron y luego recibieron un informe de la Junta Electoral, que fue criticada en los anteriores días por haber inhabilitado a Vargas. “Recibimos el informe de la Junta Electoral respecto al proceso electoral que se viene desarrollando, habiendo verificado el cumplimiento estricto de las normas establecidas en dicho acto. En función a la explicación recibida los expresidentes del Comité pro Santa Cruz expresamos nuestra conformidad con la labor realizada por la Junta Electoral en total apego al Estatuto y a la institucionalidad del Comité Cívico cruceño”, indica el pronunciamiento que fue leído en oficinas de esa institución.