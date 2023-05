A la muerte de Felipe Quispe El Mallku, en enero de 2021, y a menos de tres meses de las elecciones subnacionales de ese año, Santos Quispe Quispe asumió la posta de su padre como el Wayna Mallku o el “joven cóndor”, en aymara, para seguir los pasos de su padre ganando las elecciones. Dos años después, el hombre que estaba destinado a guiar a La Paz está acorralado por varias denuncias, una de ellas por violación, y no parece hacerle justicia a su título aymara, opinan analistas y asambleístas.

“Mallku es una designación para las autoridades, pero los liderazgos no se improvisan tampoco se heredan, los liderazgos se hacen, lo de Wayna Mallku fue un truco de propaganda para trasvasar la simpatía que tenía Felipe hacia su hijo. Los hechos muestran que el liderazgo no es solamente una cuestión de título o de herencia, si no que es algo que uno tiene que lograrlo mediante la excelencia en el terreno en el que esté”, explicó Pedro Portugal Mollinedo, analista político indigenista.

El jueves 5 de mayo se conoció la denuncia por violación que una exfuncionaria hizo ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) contra el gobernador paceño.

Mientras la máxima autoridad departamental de 40 años de edad acusó a la joven de 23 de querer extorsionarle y que es falso que haya tenido una relación sentimental con ella, la presunta víctima ratificó que ambos convivieron un año y medio, y que además Quispe usó un vehículo de la Gobernación para acompañarle a una fiesta de graduación en los Yungas en 2021. En junio de 2021 y febrero de 2022, el gobernador también fue acusado por uso de bienes del Estado.