Se rompe el diálogo: Camacho y cívicos se retiran tras entregar su propuesta al Gobierno

Por su parte, Cochamanidis cuestionó a las autoridades de Gobierno que “no hay predisposición, por su intransigencia vamos a seguir en las calles”. “Vamos a tener que explicar que no hay solución porque no hay voluntad del gobierno central. Esperemos que recapaciten”, finalizó Cochamanidis.

“Honestamente, lamento muchísimo. Hay mucha expectativa en las calles, pero de ver producirse algo, nosotros estamos aquí con aire acondicionado, nuestra gente está soleándose en las calles, cumpliendo su propio mandato. (...). En ese sentido por respeto a mi pueblo al que me debo, con mi línea para determinar las cosas, les dejamos el decreto, en lo personal me retiro porque es una falta de respeto al pueblo y al cabildo”, dijo Luis Fernando Camacho, antes abandonar la reunión.

El comité cruceño presentó su propuesta a las autoridades de Gobierno, que básicamente tiene que ver con la insistencia en la abrogación del decreto supremo que fija el censo para 2024. La misma se hizo luego del receso de hora y media.

“El presente de decreto tiene por efecto realizar modificaciones al Decreto Supremo 4546 y abrogar el Decreto 4760 del 13 de julio de 2022”, señala el artículo 1 del decreto modificatorio presentado por el asesor del Comité Interinstitucional, José Luis Santiestevan.

Tras la lectura del documento redactado en el cuarto intermedio, fue rechazada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien dijo que se tiene que hacer mesas técnicas con comisiones en un plazo no mayor de 30 días calendario, pero eso provocó que se retiren de la reunión.

“La propuesta que acaban de leer, no está en el marco de lo que habíamos acordado. Entonces el planteamiento, en esta mesa habíamos definido no plantear la fecha del censo. Entonces, eso queda claro, nosotros como Gobierno nacional habíamos planteado de plantear un decreto complementario que no establezca una fecha. En esta mesa no podemos definir la fecha, sino tiene que ser en un trabajo técnico en mesas técnicas con comisiones en un plazo no mayor de 30 días calendario”, dijo la autoridad.