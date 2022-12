Sebastián Michel es embajador de Bolivia en Venezuela, vocero del caso Silala y, durante la campaña presidencial de Luis Arce, fue el vocero del MAS. En esta entrevista con Página Siete, Michel aboga por una nueva y buena relación con Chile e, incluso, si de él dependiera, Bolivia retomaría relaciones diplomáticas con el país vecino. Asegura que, en el caso del Silala, Bolivia lo único que hizo es defenderse y por tanto califica de poco serios los anuncios de juicio contra el expresidente Evo Morales.

También habla de la situación de los derechos humanos en Venezuela y de la posición de Bolivia en foros internacionales respecto a esta temática.

¿Cómo se deberían reenfocar las relaciones entre Bolivia y Chile luego de los dos fallos de La Haya?

Como una relación no normal, porque la relación con Chile no es normal, hemos tenido una guerra, pero también la hemos tenido con Paraguay y hemos logrado superar todo. Debemos tener a un país vecino como un aliado porque tenemos que superar problemas que solos no vamos a poder, me refiero al uso de aguas, al uso de puertos, a la libre circulación, a la lucha contra el crimen transnacional. Estos problemas tienen que ser encarados de forma común entre los países que conforman esa frontera.

¿Eso implicaría retomar relaciones diplomáticas con Chile?

Sería importante tener relaciones siempre, aunque no es bueno forzar si hay gente del país que cree que aún no es el momento. Pero, con relaciones o sin relaciones, hay algo que va más allá, que es la voluntad política de los países. Si en los dos países hay voluntad de las partes de avanzar intensamente en esos temas, se lo puede hacer sin retomar relaciones; pero, mi posición personal es que debemos retomar relaciones, pero no tiene que ser la decisión de un grupo o de una persona, debe haber una sensación en la población de que es necesario, es importante. La decisión de tener relaciones o no tener relaciones primero es la voluntad política de las partes, pero segundo de que no sea una imposición.

¿Eso significaría resignar una demanda histórica como mar con soberanía o soberanía sobre las aguas del Silala?

No, para nada. Hay que separar dos cosas. La relación como tal es una cosa y otra cosa es renunciar. Alguna posición intelectual que existe en el país hace una relación que no es cierta, que es falsa. Dicen que, si retomamos relaciones, le decimos al mundo que todo está normal y que no hay nada pendiente y eso no es cierto. Teniendo relaciones podemos tener temas pendientes históricos, eso no anula la demanda.

¿Qué vamos a reivindicar si la Corte de La haya ya le ha dado la razón a Chile? En el tema del mar, ha dicho que no tiene obligación de negociar con Bolivia y, en el tema de las aguas del Silala, éstas son compartidas porque es un río internacional.

Es un tema muy difícil. La reivindicación marítima es un tema histórico que, mientras más lo debates, más profundizas esa dificultad de relacionarte con Chile, porque sigues metiendo dolor en la sociedad. Pero ahí hay que ser claros, la demanda era que Chile tenga la obligatoriedad de negociar, no tiene la obligatoriedad de negociar, pero en ningún momento se ha dicho que Bolivia no tiene derecho a la demanda histórica, no puede confundirse. De hecho, la resolución plantea que Bolivia nace con mar, le es arrebatado en una guerra y hay un tema pendiente.

En el tema del Silala, ¿Bolivia no va a desmantelar los canales? ¿Va a preferir ir a una negociación?

Creo que es lo que corresponde, todos los problemas tienen que ser dialogados. Imaginemos que, si en vez de ir a La Haya, hubiéramos aceptado la negociación de 2009, en la que ofrecían pagar por la mitad del cauce 17.000 dólares diarios, ese es el ejemplo de que la negociación es mejor que el conflicto. Comcipo, por un amor desmedido por la patria y algunos por un legítimo derecho de querer crecer políticamente, hizo la pataleta, lo rechazó y perdimos la oportunidad, perdimos, pero por lo menos ganemos el aprendizaje y la lección. La lección es que, en vez de tomar medidas de hecho, medidas maximalistas, sentarnos a charlar.

Pero no es la única negociación que Bolivia ha rechazado, también ha rechazado una que Chile ha propuesto antes de que se dictara el fallo. ¿Por qué no se respondió a esa solicitud?

No sé de qué se trata.

¿Cree que todavía es posible pedir una compensación a Chile? Por ejemplo, ¿no desmantelar los canales y pedir compensación?

Sí, porque hay que sentarse a dialogar. Para reponer los bofedales enteros se necesitan recursos, eso hay que resolverlo entre los dos países, pero también hay que trabajar en otros 21 procesos de controversias de aguas que tenemos de Chile, algunas son como el Silala, pero otras son al revés, de Chile bajan hacia Bolivia y las usamos. En vez de que cada uno de esos puntos se vuelva una controversia, como si fuera ganar o perder, prefiero que lo haga una instancia binacional que pueda resolver. Con Chile tenemos que dejar de andar esperando que le vaya mal al país, tenemos que dejar de pensar que nuestro gran logro sea que le vaya mal a Chile. La mejor forma es tener una entidad que pertenezca a los dos países que resuelva de forma científica, como se ha resuelto ahora el Silala, las controversias que tenemos en la zona fronteriza.

Potosí y la oposición dicen que van a enjuiciar a Evo Morales por este fallo. ¿Cree que debería existir una responsabilidad política por haber provocado que Chile plantee una demanda?

Es tan política la cosa que la única claridad que tienen es que hay que demandar a Evo Morales. No es que ellos ven que hay un delito, que hay un error. Ellos tienen un culpable y la comisión tiene que buscar qué le chantan. Lo veo poco serio y va a durar lo que ellos puedan sacar de titulares en las noticias, eso se va a caer porque el sentido común no da. Cuando a Bolivia la demandan lo normal es ir a defenderse, eso es lo pacífico. Lo mejor es defenderse en el Palacio de La Paz y no llenar de militares la frontera, no llenar de tanques o de minas personales. Si un país siente que Bolivia está vulnerando sus derechos, Bolivia tiene la obligación de asistir, de contrademandar, de presentar pruebas, esa es la forma pacífica, civilizada de vincularte con un país vecino que es tu hermano. Finalmente, la gente que toma esa agua es justamente la que queremos que sea nuestra población otra vez, son montón de mineros bolivianos que han ido a trabajar a las minas de esa zona y también hijos de bolivianos que se han casado con chilenas y que son chileno-bolivianos e incluso los que son chilenos 100%, que son bisnietos de los que eran bolivianos cuando nos han invadido. Esa es la gente que está tomando esta agua.

Bajo esa lógica, ¿no deberíamos cobrar nada y peor aún si más agua viene de Chile a Bolivia que la que va de Bolivia a Chile?

No sabemos, pero es importante que toda esa zona nacional tenga una autoridad. Nos ha funcionado bien con Perú, y también con Paraguay y Argentina en el caso del Pilcomayo.