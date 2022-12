Cuatro organizaciones sociales del departamento de Potosí advirtieron que no permitirán que legisladores evistas perjudiquen la gestión del presidente Luis Arce. Amenazaron con chicotear a esos asambleístas para que dejen de menoscabar la administración del jefe de Estado.

“Las organizaciones no vamos a permitir. Como organizaciones sociales estamos más fortalecidos. Estamos, hoy, con nuestros cuatro ejecutivos y apoyamos contundentemente a nuestro presidente Lucho (Luis Arce) y (al vicepresidente) David (Choquehuanca). Nosotros no vamos a dejar a parlamentarios que se han desmarcado de nuestro gobierno, no los vamos a permitir. Caso contrario, si es que hay que actuar, vamos a chicotear, porque están queriendo perjudicar a la gestión de nuestro Gobierno”, advirtió el dirigente de la central Tomás Frías, Cirilo Marca.

A fines de noviembre y principios de este mes, los legisladores evistas rechazaron aprobar la ley del censo por considerarla “innecesaria”. El bando renovador del MAS respaldó esa norma, que fue promulgada por el presidente Luis Arce el 2 de diciembre pasado.

Esa jornada, en un mensaje al país, Arce sostuvo que la ley no era necesaria a nivel jurídico, pero que “sí ayudó” a evitar un mayor derramamiento de sangre, abusos, crímenes y matonaje en el marco del paro indefinido en Santa Cruz.

Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, comentó que promueve, en el marco de la unidad, el respaldo a que se cumplan los objetivos del gobierno de Arce.

“Nosotros estamos desde la cámara de Senadores promoviendo, por supuesto que en el marco de la unidad, (que) estemos todos, absolutamente como bancada del MAS, en apoyar a cumplir los objetivos de nuestro gobierno central. No estamos con el fin de obstaculizar o truncar la gestión de nuestro presidente, Lucho Arce; finalmente es el presidente que representa al MAS”, aseguró en rueda de prensa.

Rodríguez manifestó que lo que ocurre en Diputados –donde hay un bloque nítido arcista y un bando afín a Evo Morales– es una situación particular. Aseguró que cada legislador está en su derecho de observar normativas; no obstante, subrayó que hay coincidencia en todos los legisladores del partido en que deben apoyar los proyectos “de interés común de todos”.

“Lo que pasa en Diputados es un tema muy particular de ellos. Cada diputado está en todo el derecho de observar, de cuestionar cualquier normativa, sea artículo de cualquiera ley o de manera conjunta rechazar u observar al conjunto de la ley (...). Sin embargo, hay, por supuesto, coincidencia de todos, tanto de los hermanos diputados, tanto del Senado como bancada del MAS, cuando se trata de algunos proyectos de ley de interés común todos debemos apoyar a la ley”, manifestó.

El domingo, el Ejecutivo emitió un comunicado, en el que identificó ocho “falsas acusaciones” en su contra, señaló que el “enemigo principal” no está entre los masistas y que la mejor manera de resolver las diferencias es hablando “en espacios internos del MAS-IPSP”.

Sin embargo, la dirección nacional de esa fuerza política, que es presidida por Evo Morales, emitió un pronunciamiento público en el que denuncia vetos, corte de los aportes de funcionarios al partido y hasta insiste en que hay una supuesta “protección” al narcotráfico y a la corrupción.

Ayer, Morales, en sus redes, indicó: “el plan de la derecha interna es dividirnos para después destruirnos. Como MAS-IPSP mantenemos la unidad con lealtad y dignidad a los principios revolucionarios antiimperialistas”.